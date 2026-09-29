Культура становится ключевым фактором привлекательности промышленных городов

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Как свидетельствует исследование «Индекс качества жизни в городах России», проведенное Национальным ESG Альянсом, среди жителей, принявших решение о переезде в другой город, 83% не удовлетворены разнообразием культурного досуга. Это третий по значимости фактор, влияющий на решение о смене места жительства, после качества медицинских услуг и общего ритма жизни города.

- Культура для человека – такая же базовая потребность, как образование, здравоохранение или современная городская среда. Культурное развитие напрямую связано с качеством жизни и кадровым потенциалом территорий. Людям важно иметь достойную работу и одновременно чувствовать связь с местом, где они живут, гордиться своим городом и видеть здесь возможности для себя и своих детей. Поэтому наша задача – вместе с жителями и культурными институциями создавать собственный культурный код Старого Оскола, Губкина и Железногорска, опираясь на историю этих мест, их индустриальный характер и творческий потенциал людей, – рассказала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Металлоинвест» Юлия Мазанова, которая приняла участие в форуме объединенных культур, который прошел в Санкт-Петербурге.

Культурная среда – одна из базовых составляющих качества жизни в Старом Осколе, Губкине и Железногорске. Возможности интересно проводить свободное время, заниматься творчеством, посещать концерты, спектакли и выставки, участвовать в городских событиях становятся важными факторами конкуренции промышленных городов за привлечение и удержание квалифицированных сотрудников, семей и молодежи.

Компания системно выстраивает культурную повестку в этих городах. Гастроли профессиональных коллективов дополняются мастер-классами для учеников и преподавателей местных школ искусств, к крупным постановкам и концертам привлекаются городские исполнители. Компания поддерживает местные культурные сообщества, творческие инициативы, выставочные проекты и городские фестивали. Жители переходят от роли зрителей к участию в создании культурной жизни своих городов.

Культурные инициативы реализуются в рамках программы социальных инвестиций «Вместе!» в партнёрстве с региональными и муниципальными властями, профессиональными культурными институциями, бизнесом, НКО и местными сообществами.

Важным для развития культурной среды является обмен опытом с другими промышленными компаниями. Площадкой для такого обмена в сентябре 2026 года стал первый межрегиональный форум-фестиваль «Руда и Среда» в Железногорске. Представители бизнеса и культурной сферы обсудили развитие промышленных городов, предложения по поддержке инициатив жителей, развитию локального предпринимательства и методики оценки результатов культурных инициатив.