График выплат пенсий и пособий в октябре изменится в Курской области

Даты выплат изменятся из-за выходных Фото: Светлана ВОЛКОВА.

В октябре куряне раньше срока получат детские пособия. Перенос произошел из-за того, что привычная дата выплаты — 3 октября — приходится на выходной. Пенсии за 10 число жители региона также получат на день раньше — 9 октября. А вот все остальные выплаты будут перечислены Отделением Социального фонда по Курской области в привычные даты, сообщили в ведомстве.

2 октября пройдут следующие выплаты за сентябрь:

единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам,

пособия по беременности и родам,

ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет,

другие ежемесячные пособия по мерам соцподдержки (в том числе ЧАЭС);

5 октября — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 октября — пособие работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет.

9 (за 10 число), 12, 20, 23 октября пройдет зачисление пенсий через кредитные учреждения.

Курянам, которые получают пособия и пенсии через отделения почты, выплаты будут производиться по ранее утвержденному графику. Его можно узнать в своем почтовом отделении.

Пенсии жителям, вынужденно покинувшим приграничье Курской области, зачислят в банки 9 октября, через почту — с 3 октября.

Для утотчнения интересующей информации можно обратиться:

в единый контакт-центр ведомства по социальным вопросам — 8-800-100-00-01 (24/7). Региональные операторы отвечают в будни с 9.00 до 18.00;

и на страницах групп Отделения Социального фонда региона в соцсетях.