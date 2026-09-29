«Виртуозы Москвы» в пятый раз выступили в Старом Осколе, Губкине и Железногорске

Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» основан в 1979 году выдающимся скрипачом и дирижером Владимиром Спиваковым Фото: предоставлено пресс-службой.

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» дал серию концертов в Старом Осколе, Губкине и Железногорске. Легендарный коллектив приезжает в эти города уже в пятый раз – в нынешнем туре он представил музыкально литературный спектакль «Времена года» (6+).

В программе прозвучали сюита из балета «Щелкунчик» и музыкально-поэтическая композиция «Времена года», объединившая одноимённый цикл из 12 миниатюр Петра Чайковского и стихи русских поэтов XIX–XX веков – Пушкина, Фета, Тютчева, Брюсова, Тарковского, Иванова.

«На протяжении многих лет оркестр сохраняет верность высоким профессиональным стандартам, придерживаясь принципов открытости к новому и внимания к слушателям, – отметил директор оркестра «Виртуозы Москвы» Никита Лебедев. – Программа, которую представили «Виртуозы», созвучна этой задаче: она объединяет силу русской поэзии и красоту отечественной музыки, создавая живой диалог со зрителем».

В Старом Осколе и Губкине в роли чтеца выступил артист театра и кино Юрий Анпилогов. В Железногорске поэтические строки прозвучали в исполнении заслуженной артистки РФ, актрисы и педагога Юлии Авшаровой.

«Нужно слушать хорошую музыку, читать талантливые и умные книги, смотреть красивые картины художников – все это «витамин» для нашей сердечной мышцы. Мне кажется, это важнее, чем пойти в тренажёрный зал, – сказал Юрий Анпилогов. – Я уже второй раз приезжаю вместе с «Виртуозами Москвы». Зритель здесь жаждущий, думающий и очень хорошо воспринимающий музыку и художественное слово».

Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» основан в 1979 году выдающимся скрипачом и дирижёром Владимиром Спиваковым, который по сей день остаётся художественным руководителем и главным дирижёром коллектива. Созданный как ансамбль ведущих солистов московских оркестров, он стал одним из символов российской исполнительской школы. Творческий коллектив выступает на крупнейших сценах мира, гастролирует по России и за рубежом, а его репертуар охватывает музыку от барокко до современных композиторов.

Гастрольная программа состоялась благодаря победе оркестра в конкурсе гастрольных грантов «Культурная афиша», который компания «Металлоинвест» реализует в рамках социально-экономического партнёрства с Курской и Белгородской областями.