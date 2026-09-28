Курян массово обманывают под предлогом обслуживания домофонов

Во всех случаях обманутые женщины сообщили мошенникам код из СМС Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Мошенники массово атакуют жителей региона. Большинство людей, хорошо знакомых с правилами безопасности, не поддаются на провокации: они не отвечают на подозрительные звонки и не сообщают коды из СМС.

Однако две жительницы Курска и Железногорска стали жертвами мошенников, вступив в разговор и следуя их инструкциям.

По одинаковой схеме 52-летней и 38-летней женщинам позвонили и сообщили о плановой замене домофона в их доме. Чтобы продлить договор на его использование, им предложили зарегистрироваться в очереди. Для подтверждения регистрации собеседник попросил назвать код из СМС.

Вскоре на телефоны женщин пришло сообщение о якобы попытке взлома их личных кабинетов на портале «Госуслуги». В сообщении был указан номер телефона для блокировки аккаунта, по которому женщины поспешили позвонить.

Следующий собеседник заявил, что с их банковских счетов пытаются вывести деньги. Чтобы предотвратить хищение, потерпевших убедили перевести сбережения на «безопасные» счета по указанному номеру телефона.

В течение одного дня мошенникам удалось получить от женщин 260 и 297 тысяч рублей, рассказали в УМВД по Курской области.

Не получив деньги обратно после проверки, курянки обратились в полицию.

Полиция напоминает: сотрудники государственных органов, банков и правоохранительных органов никогда не требуют сообщать коды из СМС, передавать деньги курьерам или переводить их на «безопасные счета». При получении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор!

БЫЛО ДЕЛО

Почти что по аналогичной схеме 750 тысяч лишилась еще одна курянка. 37-летней женщине позвонили и сообщили, что в ее подъезде срочно меняют домофон, и каждому жильцу нужно получить новые ключи. Для этого попросили продиктовать код из СМС. После того как она озвучила цифры, звонок внезапно прервался.

Следующий звонок последовал почти сразу. На этот раз голос был запугивающим: звонивший утверждал, что счета женщины взломаны, а на ее имя оформлены кредиты, а деньги переводят за границу.

Чтобы «спасти» деньги, потребовали предоставить декларацию и перевести все наличные на «специальный счет» для подтверждения отсутствия подозрительных операций. В итоге за один день мошенники получили 750 тысяч рублей.

Когда деньги не вернулись, стало ясно, что женщина общалась с мошенниками.

Напоминаем: сотрудники правоохранительных органов, социальных фондов, банков, почты и ЖКХ никогда не звонят через мессенджеры и не требуют диктовать коды из СМС. Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять сбережения, ни в коем случае не сообщайте личные и конфиденциальные данные по телефону.