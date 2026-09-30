Более 1,5 тысячи человек вышли на старт Железногорского полумарафона

Мероприятие было организовано в рамках программы социально-экономического партнерства Фото: предоставлено пресс-службой.

В Железногорске Курской области прошел седьмой Железногорский полумарафон, на старт вышли более 1,5 тысячи человек из 13 регионов России.

В целях безопасности программу полумарафона распределили на три дня, а участников разделили на небольшие группы. Первыми на старт вышли дети и подростки от 6 до 17 лет. Для них подготовили дистанции на 200, 400 и 800 метров.

26 сентября состоялись основные забеги. Взрослые участники могли выбрать дистанции на 1, 5, 10 или 21 км. Также прошли соревнования по северной ходьбе и отдельный забег для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава Железногорска Александр Михайлов отметил значение таких спортивных событий для города. В этом году полумарафон стал частью празднования 69-летия Железногорска.

Железногорский полумарафон завершил серию таких забегов 2026 года. В этом году полумарафоны в Старом Осколе, Губкине и Железногорске в общей сложности собрали 6 тысяч участников.

Мероприятие было организовано в рамках программы социально-экономического партнерства с правительством Курской области при поддержке Металлоинвеста. На старт вышли горняки и члены их семей, всего около 400 человек.