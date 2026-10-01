150 литров ухи и битва шеф-поваров: гигантский гастрофест под Курском

Мероприятие пройдет в субботу, 3 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА.

В субботу, 3 октября 2026 года, территория глэмпинг-парка «Лихва» превратится в огромную гастрономическую столицу региона. С 14:00 до 19:00 здесь развернется масштабный гастрофестиваль (0+), который объединит кухни разных народов мира, топовых рестораторов, местных производителей и шеф-поваров.

Событие проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», так что размах и уровень организации обещают быть грандиозными.

Большое мировое меню: что попробовать?

На одной площадке соберутся лучшие гастрономические проекты, чтобы удивить гостей как традиционными рецептами, так и смелыми кулинарными экспериментами:

Экзотика и дичь: шеф-повара ресторанов приготовят купаты семи видов и оригинальные бургеры. Первые 50 покупателей получат мясной сет абсолютно бесплатно.

Курский колорит: гостей ждут 150 литров наваристой курской рачьей ухи и пышные расстегаи.

Кавказское и восточное гостеприимство: кафе привезет армянский суп спас, долму, сочный шашлык и национальные сладости. Еще одно кафе ответит узбекской самсой, пловом и люля-кебабом. Также свои традиционные блюда представит местная мусульманская община.

Также будут горячие пельмени и лапша.

Кафе приготовит сытную шурпу, жареный картофель, гречку по-купечески, а согревать гостей будут ароматным глинтвейном, какао и авторскими чаями.

А сеть кофеен устроит живую обжарку зерен, каппинг (профессиональную дегустацию) и презентует каскару — абсолютно новый для Курской области согревающий напиток на основе кофейной ягоды. К кофе предложат свежие пончики.

Лавка ремесленников: здесь будет аутентичные сладости ручной работы — курские пряники, натуральный шоколад, пастила и блины.

«Чемпионат шефов», интерактивы и мастер-классы

В 15:00 начнется кульминация праздника — профессиональная кулинарная битва лучших из лучших. За звание чемпиона Курской области в режиме реального времени сразятся три шеф-повара курских ресторанов.

Оценивать кулинарные шедевры, технику и подачу будет компетентное экспертное жюри.

Скучать между дегустациями точно не придется. Организаторы подготовили насыщенную программу для взрослых и детей, рассказали в правительстве региона.

Кулинарные и творческие мастер-классы. Все желающие смогут научиться лепить идеальные пельмени, расписывать шоколад и курские пряники, а также создавать свои уникальные чайные купажи.

Главная сцена: задавать ритм празднику будут профессиональный DJ, зажигательная кавер-группа «Квартал 46», вокальные и хореографические коллективы, а также виртуозный скрипач.

Гостей ждут завораживающее бармен-шоу, выступление иллюзиониста и чемпионат по скоростному поеданию пончиков.

Локации на территории: уникальная этно-зона «Ханги» с интерактивным мастер-классом, спортивные состязания, аттракционы и Мастеровой проспект, где можно приобрести сувениры и изделия ручной работы от лучших курских мастеров.

Вход на фестиваль свободный! Приезжайте голодными и всей семьей!