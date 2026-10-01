В Курске школа заплатит 450 тысяч рублей ученику, которого одноклассник ранил на уроке

Изначально с родителей и учебного заведения требовали 1, 2 миллиона рублей, но суд удовлетворил иск только частично Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Курский областной суд поставил точку в громком деле о компенсации морального вреда девятикласснику, который получил тяжелое ранение во время школьного урока. Судебная коллегия по гражданским делам оставила без изменений решение первой инстанции, обязав учебное заведение выплатить крупную сумму за необеспечение безопасности детей.

ЧП на уроке: нож вместо учебников

Инцидент произошел 5 декабря прошлого года в одной из школ города Курска. Как рассказали в суде, все случилось, когда учитель не надолго вышел из класса, и дети были предоставлены сами себе. Один из девятиклассников принес с собой нож с автоматическим выкидным механизмом и решил продемонстрировать его прямо за партой.

В тот момент, когда его сосед повернулся, выкидной механизм случайно или намеренно сработал. Острое лезвие нанесло мальчику тяжелое проникающее ранение в область грудной клетки.

Как опасный предмет попал в школу?

Последующая проверка выявила серьезные нарушения в системе безопасности школы:

Как следует из материалов дела, при входе ученика в здание рамка металлоискателя сработала и подала звуковой сигнал. Но находившийся в тот момент на посту сотрудник частного охранного предприятия проигнорировал тревогу и не проверил личные вещи подростка.

Так опасное оружие беспрепятственно оказалось в учебном классе.

Требовали 1, 2 миллиона рублей компенсации

В защиту прав пострадавшего ребенка выступила прокуратура. Изначально ведомство требовало взыскать в пользу школьника 1,2 миллиона рублей, в том числе 700 000 рублей — с образовательного учреждения за халатность и полмиллиона рублей — с родителей мальчика, который ранил одноклассника. Как выяснилось, это был их нож.

В июле 2026 года Ленинский районный суд Курска частично удовлетворил требования прокурора. Итоговый баланс ответственности распределился следующим образом. Школа заплатит пострадавшему ребенку 450 000 рублей. Суд признал, что администрация не создала безопасные условия для обучения.

Родители виновника ЧП выплатят 300 000 рублей. Семьи учеников заключили мировое соглашение, в рамках которого ответчики обязались выплатить эту сумму в строго установленные сроки. Производство в отношении самого мальчика и его родителей было прекращено.

На днях Курский областной суд признал это решение законным и обоснованным, отклонив апелляционные жалобы. Решение вступило в законную силу.