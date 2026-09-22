В Курской области состоялся первый межрегиональный форум-фестиваль «Руда и Среда»

На площадке встретились представители власти, бизнеса, культуры Фото: предоставлено пресс-службой.

В Железногорске прошёл первый межрегиональный форум-фестиваль для промышленных и малых городов «Руда и Среда». Центральной темой форума стало развитие малых городов с опорой на их историю, промышленное наследие и культурный код. Дискуссионная площадка объединила представителей власти, бизнеса, экспертов в сфере культуры, урбанистики и устойчивого развития из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Курской, Белгородской, Ростовской, Мурманской областей и других регионов.

- Форум проходит впервые, и местом для него не случайно выбран Железногорск – один из самых молодых городов региона, его промышленный центр, – отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов провёл сессию, посвящённую оценке результатов культурных инициатив. На сессии «Как мы это делаем и как оцениваем результат?» при участии ПФКИ в этом году говорили об эффектах, которые возникают в процессе и после реализации творческих и креативных проектов.

Задача дискуссии – положить начало диалогу о том, каким образом крупный бизнес, частный капитал и государственные институты развития могут действовать совместно, обмениваясь опытом, практикой и стремясь к реализации совместных ценностно ориентированных проектов.

Практическая часть форума – творческая лаборатория городского развития – прошла под руководством представителей Министерства экономического развития и была посвящена механизмам поддержки бизнеса и созданию креативных кластеров на индустриальных территориях. Итогом стали предложения по поддержке инициатив жителей, развитию локального предпринимательства и благоустройству общественных пространств.

В панельной дискуссии «Индустриальность как новая идентичность. Почему заводу нужна культура, а культуре – завод», приняла участие заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. Она отметила, что культура в промышленном городе становится частью качества жизни и устойчивости территории, а также обозначила ключевые тренды: переход от разовых мероприятий к постоянной культурной программе, развитие промышленного и событийного туризма, поддержку локальных творческих сообществ и партнёрство бизнеса, власти и культурных институций.

В дискуссиях также приняли участие представители ведущих промышленных компаний, общественных и культурных организаци.

Частью «Руды и Среды» стал городской фестиваль «Квартал перемен». В течение нескольких дней жители Железногорска вместе с художниками работали над созданием арт-объектов. Среди них – мозаика на фасаде бассейна «Нептун», 13-метровая стальная инсталляция с цветным стеклом и фрагментами руды из карьера, а также мурал, в котором переплелись индустриальные формы и природные мотивы.

Фестиваль завершился 19 сентября «Культурным пикником». Состоялись экскурсии по площадкам «Квартала перемен», творческие мастерские, пленэры, видео-арт, квартирник под открытым небом и гастрономическая зона с продукцией местных производителей.

Участники форума посетили один из крупнейших в мире карьеров – Михайловского ГОКа. Мероприятие было организовано фондом «Искусство, наука и спорт» в партнёрстве с компанией «Металлоинвест» при поддержке Министерства культуры РФ и Союза российских городов.