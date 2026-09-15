В Курской области вспоминают бывшего губернатора Михайлова в день его 75-летия

Александра Михайлова не стало в декабре 2020 года Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

15 сентября исполнилось бы 75 лет бывшему губернатору Курской области, курянину, Александру Михайлову. Напомним, Александр Николаевич долгое время представлял интересы родного региона в Государственной Думе в качестве депутата, а затем 18 лет - с 2000 до октября 2018 года - возглавлял Курскую область. Сам он родом из села Косоржа Щигровского района Курской области.

Александр Михайлов был опытным политиком и хозяйственником. Он начал свою трудовую биографию простым рабочим, в 1968 году трудился на Кшенском сахарном заводе в Курской области. Затем поступил в Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта. Там активно погрузился в комсомольскую работу, уже на четвертом курсе стал кандидатом в члены КПСС.

В последние годы своей жизни, после внезапной отставки с поста губернатора Курской области, которую он тяжело переживал, он трудился в Совете Федерации сенатором от Курской области. Умер на рабочем месте - 4 декабря 2020 года он вел прием граждан в Курске, внезапно ему стало плохо. Подвело сердце. Приехала "скорая" помощь, но спасти политика врачи не смогли.

Александра Николаевича в Курской области запомнили как организованного - он никогда не опаздывал на деловые мероприятия и встречи, волевого и в то же время человечного руководителя региона. Он любил и по-доброму пошутить. В интервью "КП-Курск" Александр Михайлов вспоминал: "Китайцы как-то в одной из бесед со мной сказали: «Да знаем мы, как вы живете, русские! Сначала сами себе создаете трудности, а потом героически их преодолеваете».

Вот еще несколько любопытных фраз из его интервью "Комсомолке":

"Некоторые идут на выборы, бегают, чуть ли не в обморок падают. А я всегда рассуждал так. Есть три составляющие: это желание руководителя, в данном случае Президента, дальше – желание и поддержка народа и третье – мое мнение. Захотел бы, сказал: «До свиданья, и будьте счастливы!»

"Идеальных формаций не бывает, но в каждой есть позитивные моменты в области экономики, человеческих отношений, духовности. Поэтому из каждого периода мы должны брать лучшее, а негатив отбрасывать."

"Не надо думать, что те, кто жил раньше нас, были глупее."

В этом году по решению Курской областной Думы Александру Михайлову было присвоено звание «Почетный гражданин Курской области» посмертно.

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