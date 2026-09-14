Прогноз погоды в Курской области с 14 по 18 сентября: от осенних дождей к долгожданному потеплению

Начало недели будет прохладным Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области на этой рабочей неделе с 14 по 18 сентября 2026 года ожидается резкая смена синоптических процессов. Рабочая пятидневка начнется с сырой осенней прохлады, вызванной прохождением фронтальных волн, однако ближе к выходным инициативу перехватит южный антициклон, который вернет в регион солнце и комфортное тепло.

Подробный прогноз погоды по дням

14 сентября в понедельник в регионе будет пасмурно и облачно с прояснениями. В Курске и местами по области пройдут кратковременные дожди. Температура составит днем +15…+17 °C (в отдельных районах области будет до +20 °C), ночью около +9…+12 °C.

Ветер по прогнозу северный, порывистый, днем усилится до 8–13 м/с.

15 сентября, во вторник, сохранится преимущественно пасмурная погода. Осадки начнут прекращаться, небольшие дожди возможны лишь в первой половине дня. Днем будет около +16 °C, а местами до +20 °C. Ночью столбики термометров опустятся до +7…+10 °C. Ветер ожидается северо-восточный, до 5–10 м/с.

16 сентября, в среду, начнется коренной перелом в погоде. Небо полностью прояснится, установится малооблачная и сухая погода. Днем воздух прогреется до +20…+22 °C. Но ночь будет холодной — всего +5…+7 °C. Ветер при этом слабый, северного направления.

17 сентября, в четверг, регион окажется во власти сухого и теплого антициклона. Целый день будет светить яркое солнце, осадков не ожидается. Днем потеплеет до +22…+23 °C, ночью температура составит около +6…+10 °C. Ветер будет юго-восточный, до 3–5 м/с.

18 сентября, в пятницу, финал рабочей недели порадует курян отличной погодой. Ожидается переменная облачность без дождей. Это прекрасный день для прогулок — днем потеплеет до +22 °C, а в ночные часы температура поднимется до комфортных +9…+12 °C. Ветер регионе будет южный, умеренный.

Геомагнитный фон

В Курской области с 14 по 18 сентября 2026 года геомагнитная обстановка будет преимущественно стабильной и спокойной, однако метеозависимым людям расслабляться не стоит из-за приближающегося осеннего равноденствия и прогнозируемых точечных всплесков активности.

14 сентября, в понедельник, магнитосфера находится в относительно спокойном состоянии. Возможны слабые фоновые возмущения, которые большинство курян не заметят.

15 сентября, вторник, напряженный день. Ученые отмечают высокую неопределенность из-за плотного облака солнечной плазмы. Вероятность того, что эти колебания перерастут в слабую магнитную бурю (класса G1), составляет около 36%.

16 сентября геомагнитный фон начнет стабилизироваться. Ожидаются небольшие остаточные возмущения в пределах 3–4 баллов, постепенно идущие на спад.

На этой рабочей неделе градусник максимально покажет +23 Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

17 сентября - самый неустойчивый день недели. По долгосрочным прогнозам, из-за усиления солнечного ветра и приближения равноденствия ожидается заметный всплеск активности. Прогнозируется средняя магнитная буря.

18 сентября геомагнитное поле вернется к зеленому, спокойному уровню.

Рекомендации для жителей региона

В первой половине недели (понедельник-вторник) пригодятся зонты и непромокаемые куртки. Одеваться в эти дни лучше многослойно.

В начале недели стоит достать зонты и куртки Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Осторожно на дорогах: из-за ночного радиационного выхолаживания со среды в утренние часы возможны локальные туманы в низинах и у водоемов. Возрастет суточная амплитуда температур.

Поскольку на этой неделе умеренная геомагнитная активность совпадает с резкой перестройкой погоды (от дождей к теплу), организм может реагировать на это головными болями, перепадами давления и сонливостью.

Медики рекомендуют в пиковые дни (15 и 17 сентября) соблюдать питьевой режим, ограничить употребление кофе, исключить сильные физические нагрузки и держать под рукой привычные тонометры и лекарства.