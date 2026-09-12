Выходные в Курске: бесплатная проверка здоровья, кино под открытым небом и мороженое

Мероприятия на Полугоре будут проходить два дня подряд Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Бесплатная проверка здоровья на Полугоре

В эту субботу, 12 сентября, курян приглашают, чтобы с помощью медиков узнать больше о своем здоровье

Курянам расскажут, как сохранить свое здоровье, а также избежать факторов риска хронических заболеваний, сделать здоровый образ жизни повседневной практикой.

Здесь можно проверить свое артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина крови, а также пройти определение состава тела. На основании этих данных врачи дадут конкретные рекомендации.

Если Вы планируете пройти обследование, то при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Также с программе акции «Азбука здоровья» - обучение навыкам первой помощи, ведь владеть ими, это значит уметь помочь сохранить жизнь и здоровье себе, а также своим близким.

Выставка техники и азбука Морзе

12 и 13 сентября на Полугоре пройдут два ярких события, объединяющих историю, технологии и семейный отдых.

12 сентября торжества посвящены 95-летию ДОСААФ. Гостей ждет полное погружение в профессию защитника Отечества. На семи тематических площадках можно будет освоить управление FPV-дронами, пройти курс тактической медицины, изучить устройство АК-74 и увидеть уникальную технику — от тяжелых грузовиков до спортивных болидов. Исторический блок представят поисковый клуб «Гранит» и музей «Юные защитники Родины». Завершится день насыщенной концертной программой, силовым баттлом и кинопоказом фильма «Сегодня увольнения не будет».

В субботу на Полугоре будут работать семь тематических кластеров.

В «Высоких технологиях» научат поднимать в небо FPV-дроны и азбуке Морзе;

На «Огневом рубеже» можно разобрать АК-74 под руководством опытных инструкторов, пострелять из арбалета или спортивной пневматики;

Кластер «Безопасность и медицина» знакомит с тактической медициной и минной безопасностью.

На парковке будет работать выставка техники: от тяжелых УРАЛов КАМАЗов до тюнингованных спорткаров клуба «Белый Волк 46», а также эндуро-мотоциклов СТК «МотоКлуб»;

Дети смогут погрузиться в мир правил дорожного движения с помощью автотренажера «Флагман» и поучаствовать в командных играх. А любители истории увидят уникальные трофеи времен Великой Отечественной войны от поискового клуба «Гранит», а также экспонаты Музея «Юные защитники Родины».

«Ретро» на курской сцене

Буквально единицы билетов остались на спектакль «Ретро» (12+) в Курском драмтеатре. 12 сентября постановку покажет здесь Театр Российской Армии.

В драмтеатре на выходных пройдут гастрольные спектакли Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Премьера спектакля по пьесе Александра Галина состоялась 12 мая 2024 года. Режиссер Галина Дубовская представила свою интерпретацию этой лирической и глубоко философской истории, возвращающей зрителя к искренним человеческим взаимоотношениям.

В постановке задействован «золотой состав» артистов: народная артистка РСФСР Алина Покровская, народный артист России Артём Каминский, заслуженные артисты России Сергей Колесников, а также Софья Гуськова, Ольга Герасимова и Елена Анисимова.

Главный герой, Николай Чмутин, коротает дни в тоске и одиночестве. Его дочь с зятем решают устроить личную жизнь отца и приглашают в один вечер сразу трех «невест». Так, волею случая, встречаются люди с совершенно разными судьбами, которым так не хватает тепла и понимания.

Мультфильмы, аквагрим и мороженое

13 сентября эстафету на Полугоре принимает Сеймский округ. Программа ориентирована на семейный досуг: выставки картов, мастер-классы, выступления творческих коллективов и показ любимых мультфильмов. Главным сюрпризом для юных гостей станет встреча с пони Юликом.

В субботу на Полугоре пройдут патриотические мероприятия, в воскресенье - семейные Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В программе - множество активностей, от выставки гоночных картов и специальной зоны спортивных игр до знакомства с уникальными мастер-классами курских учреждений СПО.

Дневной сеанс мультфильмов «Ну, погоди!» сменится концертом с участием солистов и коллективов школ Сеймского округа, а также Курского колледжа культуры и студии «Артист». А вечер завершится показом юмористического киножурнала «Ералаш».

Пока взрослые знакомятся с выставочными стендами, фотозонами или лепят из глины, дети смогут бесплатно получить аквагрим, а также мороженое. А подкрепиться можно будет настоящей солдатской кашей на полевой кухне

На протяжении обоих дней на площадке будут работать полевые кухни, фотозоны и интерактивные мастерские. Приглашаем курян провести выходные с пользой и отличным настроением!