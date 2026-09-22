Под Курском мужчина с арбалетом охотился на коров

Под суд также попала многодетная мать Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области под статью попала пара, которая устроила охоту на скот с помощью арбалета. Уже вступил в силу приговор в отношении женщины, жительницы Дмитриевского района, совершившей серию краж

25-летняя курянка признана виновной в покушении на кражу скота и хищении имущества с незаконным проникновением в помещение.

Суд установил, что ранним утром 8 июня 2025 года женщина вместе со своим сожителем отправилась на луг вблизи села Снижа, где паслись чужие коровы. Имея при себе арбалет, нож и топор, сообщники намеревались убить животных и разделать их на мясо, рассказали в суде. Мужчина застрелил двух коров из арбалета и перерезал им горло, однако довести преступление до конца паре не удалось: их застал на месте сын владельца животных. Ущерб был оценен в 200 тысяч рублей.

Кроме того, курянка признана виновной в краже имущества с территории бывшей фермы вблизи села Почепное.

- Действуя по предварительному сговору с тем же сожителем (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), она незаконно проникла в помещение, откуда подельники вывезли полторы тонны овса, тракторные запчасти, электродвигатели, дробилку, мойку высокого давления и другое имущество. Общий ущерб по этому эпизоду превысил 80 тысяч рублей, - рассказали в суде.

Вину в инкриминируемых деяниях женщина не признала. Она заявила, что стала жертвой заблуждения: якобы считала, что забирает зерно и оборудование с разрешения собственника. Убийство коров она объяснила тем, что приняла чужих животных за своих, которые ранее сбежали с ее подворья.

Но суд критически отнесся к показаниям курянки и счел их несостоятельными и опровергнутыми собранными доказательствами. При назначении наказания были учтены обстоятельства дела, личность виновной и то, что она воспитывает троих маленьких детей.

В итоге женщину суд оштрафовал на 50 тысяч рублей. Также суд постановил взыскать с нее сумму причиненного ущерба в полном объеме. В качестве дополнительной меры автомобиль, использовавшийся при совершении преступлений, конфискован и обращен в доход государства.