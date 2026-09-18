Погода в Курской области 19 и 20 сентября: жителям региона пообещали комфортные выходные

Курян ожидают теплые выходные Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области 19 и 20 сентября ожидается умеренно теплая и преимущественно сухая погода с умеренной облачностью. Жители региона смогут насладиться комфортными осенними днями, однако стоит учитывать прохладные ночи и утреннюю свежесть.

Суббота, 19 сентября

В субботу синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков.

Днем столбики термометров в Курске поднимутся до +21°C. По области температура составит от +19°C до +22°C. В ночные часы ожидается похолодание до +10°C.

В субботу синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ветер в этот день будет западного и северо-западного направлений, легкий — около 2 м/с. Атмосферное давление прогнозируют слегка повышенным. Оно составит 745 мм рт. ст. Влажность воздуха - около 41% в дневное время.

Воскресенье, 20 сентября

Воскресный день сохранит аналогичный характер погоды, идеально подходящий для прогулок. Дневная температура в среднем по региону удержится на отметке около +17°C...+20°C. Ночь окажется более прохладной — температура может опуститься до +6°C...+8°C.

Ветер прогнозируют северо-западный, умеренный, со скоростью до 4–4,6 м/с. Атмосферное давление будет стабильное, в пределах 747 мм рт. ст.

Рекомендации для жителей

Сентябрьские суточные перепады температур требуют внимательного отношения к гардеробу. В утренние и вечерние часы обязательно понадобится дополнительный слой одежды — легкая куртка, худи или ветровка. Автомобилистам следует быть аккуратнее в низинах и вблизи водоемов, где в ночные и ранние утренние часы возможны локальные туманы.

Сентябрьские суточные перепады температур требуют внимательного отношения к гардеробу Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В эти выходные, 19 и 20 сентября, жителей Курской области ожидает исключительно спокойная геомагнитная обстановка. После летних штормов космическая погода стабилизировалась, и ученые фиксируют образцовый штиль на Солнце.

Вероятность возникновения полноценной магнитной бури в субботу минимальна и оценивается экспертами всего в 7%.

В воскресенье, 20 сентября, геомагнитный фон останется стабильным и комфортным. Риск неожиданных геомагнитных ударов практически равен нулю.

Для метеочувствительных людей эти выходные станут идеальным временем, чтобы восстановить силы после рабочей недели. Врачи рекомендуют использовать благоприятную космическую и земную погоду для прогулок на свежем воздухе и отдыха на природе.