Выборы в Госдуму и облДуму стартовали в Курской области

Досрочно свои голоса отдали более 214 тысяч курян Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

18 сентября в Курской области стартовал основной этап избирательной компании. До этого в регионе три дня подряд проходил этап досрочного голосования. По данным областной избирательной комиссии, свои голоса в ходе досрочного этапа голосования отдали уже 25 процентов курян-избирателей.

Количество избирателей в Курской области составляет более 850 тысяч человек. Дистанционное электронное голосование в 2026 году в регионе не применяется.

Всего в Курской области работает 840 избирательных участков. Они открыты в штатном режиме. Проголосовать здесь можно с 8:00 до 20:00.

Председатель избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин сообщил данные предварительного голосования на выборах депутатов Государственной думы и областного заксобрания на утро 18 сентября. В регионе по данным избиркома уже проголосовали более 214 тысяч человек. Это более четверти от общего числа избирателей в Курской области.

Напомним, что в этом году проголосовать досрочно получили возможность 12 субъектов Российской Федерации. В том числе Курская область. Сделать это можно было с 15 по 17 сентября. Досрочное голосование в Курске, например, проходило даже во дворах многоэтажек - объявления об этом были развешены в МКД. Для участия в досрочном голосовании не было каких-либо особых требований. УИК активно информировало курян о возможности досрочного голосования - сотрудники проводили подомовые обходы. Как пояснили в избиркоме, предварительное голосование в приграничных регионах было организовано для большей безопасности избирателей.

Жители приграничных районов Курской области могли проголосовать в дни предварительного голосования на избирательных участках в Курске.

С утра 18 сентября в регионе отмечена также большая активность на избирательных участках, хотя впереди еще три дня голосования. Оно проходит до 20 сентября включительно.

По данным избиркома за голосованием следят представители Общественной палаты, кандидатов и политических партий - всего более двух тысяч человек. Больше 800 из них - от Общественной палаты, остальные - от партий и кандидатов.

Наблюдатели присутствуют на избирательных участках региона и следят за ходом кампании онлайн. Центр общественного наблюдения приступил к работе сегодня.

На мониторах можно увидеть происходящее на избирательных участках Курской области. На первом плане в ходе нынешних выборов в регионе — безопасность. Более трех тысяч человек и около 200 единиц техники будут задействованы в обеспечении безопасности во время голосования. Из них свыше 500 – это сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области.

На учете спасателей сейчас 704 объекта, на которых находится 839 избирательных участков, сообщает ведомство. Все они проверены, а с персоналом проведены инструктажи по правилам пожарной безопасности, заверили в Управлении.

Особое внимание уделялось средствам пожарной автоматики, а также первичными средствам пожаротушения, противопожарному водоснабжению и состоянию электрооборудования, эвакуационных путей и выходов.

Голосование сейчас проходит в очной форме на избирательных участках региона, а также на дому для тех избирателей, кто не может прибыть на участок по уважительным причинам. Для участия в выборах на дому нужно подать заявление лично в участковую комиссию до 14:00 20 сентября.

ЗНАЙ!

В Курске действует Центр общественного наблюдения. В нем члены Общественной палаты региона, представители курских некоммерческих организаций, а также экспертного сообщества и модераторы поддерживают связь с наблюдателями. Центр оборудован видеостеной. На ней в режиме онлайн можно следить за текущей ситуацией на избирательных участках.

Кроме того, в регионе работает горячая линия с номером многоканального телефона +7 (4712) 22-30-33.