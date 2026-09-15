В Курской области подорожали спички, сахар и мясо

Плодоовощная продукция в августе подешевела, зато выросли цены на ряд других продуктов Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2026 года индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Курской области составил 99,9% по сравнению с июлем 2026 года. Это свидетельствует о небольшой дефляции, которая традиционно фиксируется в конце лета благодаря массовому сбору и удешевлению нового урожая. При этом динамика цен в различных секторах рынка оказалась неоднородной.

Продовольственные товары: сезонный фактор против общего роста

Наибольшее влияние на снижение общего индекса оказал продовольственный сектор, где цены в среднем уменьшились на 0,5%. Главным драйвером падения цен стала плодоовощная продукция, которая подешевела в среднем на 8,4%. Внутри этой категории зафиксировано значительное сезонное снижение стоимости на некоторые продукты.

Так, на 13,4%–22,0% подешевели свежие помидоры, морковь, белокочанная капуста, картофель, сладкий перец, столовая свекла, виноград и лимоны. На 6,6%–8,1% снизились цены на свежие грибы, репчатый лук и яблоки.

Помимо овощей и фруктов, в августе зафиксировано снижение цен на другие популярные продукты питания. Куриные яйца стали дешевле на 3,5%. В пределах 0,5%–1,1% снизилась стоимость безалкогольных напитков, молока и молочной продукции, а также овощных консервов.

Тем не менее, некоторые продукты питания продемонстрировали заметный рост. Сильнее всего подорожал сахар-песок — сразу на 6,9%. Кроме того, на 0,6%–2,1% выросли цены на целый ряд товаров. Подорожали в Курской области мясо, птица, колбасные изделия, рыбопродукты, масло и жиры, мука пшеничная, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, продукция общественного питания.

Нетипичный для сезона рост цен в плодоовощной группе коснулся апельсинов (подорожали на 14,8%) и свежих огурцов (рост на 14,4%).

Непродовольственные товары: подготовка к школе и рост цен на технику

Цены на непродовольственные товары в Курской области по итогам августа увеличились в среднем на 0,5%.

Самый высокий темп роста в этой категории продемонстрировали спички — их стоимость поднялась на 6,7%. На фоне подготовки к новому учебному году и общих экономических факторов на 0,8%–2,5% выросла стоимость следующих товаров: школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, персональные компьютеры, электротовары и бытовые приборы, средства связи, моторное топливо, медикаменты, парфюмерно-косметические товары и мебель, товары для животных.

Единственной крупной категорией среди непродовольственных товаров, где было отмечено снижение цен, стали моющие и чистящие средства — они подешевели на 1,6%.

Сфера услуг: удешевление поездок на фоне подорожания аренды

Средний уровень тарифов на услуги в августе снизился на 0,2%. Этому способствовало завершение пикового отпускного сезона, из-за чего проезд в поездах дальнего следования подешевел сразу на 17,6%, а экскурсионные услуги стали доступнее на 7,3%.

В то же время в регионе зафиксировано удорожание аренды квартир, а также бытовых и ветеринарных услуг — рост в этих сегментах составил от 0,4% до 1,6%.

Напомним, что уже с 1 октября в Курской области, как и во всей России, вырастут цены на услуги ЖКХ.