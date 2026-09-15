Изменилось расписание некоторых поездов, идущих через Курскую область

Курян просят уточнять график движения составов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области с 14 по 18 сентября, а также с 21 по 25 сентября изменилось расписание движения некоторых поездов. Как сообщили в правительстве региона, это связано с проведением капитального ремонта первого и второго главных путей перегона Глазуновка – Малоархангельск. Ремонт направлен на обеспечение безопасности, а также повышение комфорта в пути следования.

В эти дни временно выведены из графика и ходить не будут следующие поезда:

№234 Новороссийск – Москва;

№104 Белгород – Санкт-Петербург;

№220 Белгород – Москва;

№202 Белгород – Петрозаводск;

№204 Белгород – Санкт-Петербург;

№201 Петрозаводск – Белгород;

№219 Москва – Белгород;

№203 Санкт-Петербург – Белгород;

№103 Санкт-Петербург – Белгород;

№233 Москва – Новороссийск.

Также с 14 по 17 сентября и с 21 по 24 сентября изменится расписание движения следующих поездов:

№563 Москва – Анапа;

№29 Санкт-Петербург – Белгород;

№81 Санкт-Петербург – Белгород;

№825 Москва – Курск;

№143 Москва – Кисловодск;

№741 Москва – Белгород;

№119 Санкт-Петербург – Белгород;

№743 Москва – Белгород;

№745 Москва – Белгород;

№727 Москва – Курск;

№144 Кисловодск – Москва;

№120 Белгород – Санкт-Петербург;

№394 Курск – Брянск;

№826 Курск – Москва;

№110 Анапа – Москва.

Также с 15 по 18 сентября и с 22 по 25 сентября изменится расписание движения поездов:

№75 Москва – Белгород;

№71 Москва – Белгород;

№109 Москва – Анапа;

№473/453/535 Москва – Керчь;

№105 Москва – Курск;

№83 Москва – Адлер;

№72 Белгород – Москва;

№563 Москва – Анапа;

№474/454/536 Керчь – Москва;

№76 Белгород – Москва;

№564 Анапа – Москва;

№360 Адлер – Калининград.

Кроме того, с 14 сентября по 2 октября изменится расписание ряда пригородных поездов.

Пассажиров просят заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».