Изменилось расписание некоторых поездов, идущих через Курскую область

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Курской области с 14 по 18 сентября, а также с 21 по 25 сентября изменилось расписание движения некоторых поездов. Как сообщили в правительстве региона, это связано с проведением капитального ремонта первого и второго главных путей перегона Глазуновка – Малоархангельск. Ремонт направлен на обеспечение безопасности, а также повышение комфорта в пути следования.
В эти дни временно выведены из графика и ходить не будут следующие поезда:
№234 Новороссийск – Москва;
№104 Белгород – Санкт-Петербург;
№220 Белгород – Москва;
№202 Белгород – Петрозаводск;
№204 Белгород – Санкт-Петербург;
№201 Петрозаводск – Белгород;
№219 Москва – Белгород;
№203 Санкт-Петербург – Белгород;
№103 Санкт-Петербург – Белгород;
№233 Москва – Новороссийск.
Также с 14 по 17 сентября и с 21 по 24 сентября изменится расписание движения следующих поездов:
№563 Москва – Анапа;
№29 Санкт-Петербург – Белгород;
№81 Санкт-Петербург – Белгород;
№825 Москва – Курск;
№143 Москва – Кисловодск;
№741 Москва – Белгород;
№119 Санкт-Петербург – Белгород;
№743 Москва – Белгород;
№745 Москва – Белгород;
№727 Москва – Курск;
№144 Кисловодск – Москва;
№120 Белгород – Санкт-Петербург;
№394 Курск – Брянск;
№826 Курск – Москва;
№110 Анапа – Москва.
Также с 15 по 18 сентября и с 22 по 25 сентября изменится расписание движения поездов:
№75 Москва – Белгород;
№71 Москва – Белгород;
№109 Москва – Анапа;
№473/453/535 Москва – Керчь;
№105 Москва – Курск;
№83 Москва – Адлер;
№72 Белгород – Москва;
№563 Москва – Анапа;
№474/454/536 Керчь – Москва;
№76 Белгород – Москва;
№564 Анапа – Москва;
№360 Адлер – Калининград.
Кроме того, с 14 сентября по 2 октября изменится расписание ряда пригородных поездов.
Пассажиров просят заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».