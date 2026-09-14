В Курске уничтожили опасную находку - 200 баллонов с жидким хлором

На обезвреживание опасных баллонов ушло десять суток Фото: ГУ МЧС России по Курской области..

В Курской области успешно завершилась уникальная и опасная спецоперация по ликвидации масштабной химической угрозы. Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России обезвредили около 200 баллонов с жидким хлором, которые десятилетиями хранились на заброшенном складе одного из местных предприятий.

Наследие из прошлого: случайная находка на складе

Опасный арсенал, оставшийся со времен СССР, был обнаружен случайно. Каждый из двух сотен баллонов весил более 100 килограммов и содержал жидкий хлор — крайне ядовитый газ желто-зеленого цвета с резким удушающим запахом.

Хлор известен как одно из первых боевых отравляющих веществ, применявшихся еще в Первую мировую войну. При высокой концентрации он мгновенно поражает слизистые оболочки, вызывая тяжелейшие химические ожоги и удушье.

Любая разгерметизация от времени или коррозии могла привести к экологической катастрофе регионального масштаба. Для расснаряжения и дегазации объектов такого уровня требовались профессионалы с колоссальным боевым опытом. По распоряжению руководства МЧС России в Курскую область были экстренно направлены спасатели управления радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центра «Лидер».

Опыт Смоленска и Кабардино-Балкарии

Группировку из 16 человек и 6 единиц специальной техники возглавил начальник управления полковник Анатолий Лушников — офицер с 30-летним стажем службы в подразделениях РХБЗ и огромным опытом химической разведки в зонах техногенных катастроф.

- Я заранее приехал на предприятие, чтобы создать безопасные условия для работы. Мы уже ликвидировали подобные склады в Смоленске, Твери и Кабардино-Балкарии, поэтому четко понимали, как развернуть лагерь и распределить силы для оперативного выполнения задачи, — поделился Анатолий Лушников.

От яда - к поваренной соли

Процесс нейтрализации проходил по жесткому регламенту безопасности, включающему ежедневный медицинский контроль личного состава:

Спасатели вручную выносили стокилограммовые баллоны из хранилища и перемещали их на специально возведенный технологический помост. Затем газоспасатели в тяжелых защитных костюмах с помощью гидравлического инструмента аккуратно вскрывали емкости.

Вскрытые баллоны погружали в огромный резервуар, расположенный под помостом. Он был заполнен специальным раствором кальцинированной соды, пропорции которого специалисты рассчитали до грамма.

Процесс дегазации занимал около 24 часов. В результате химической реакции агрессивный хлор превращался в воду и хлорид натрия (обычную поваренную соль). Специалисты РХБЗ с помощью приборов химической разведки замеряли уровень кислотности получившейся жидкости — показатели строго удерживали в безопасных пределах от 6 до 8 pH.

Условия позволяли расснаряжать ровно 20 баллонов в день. Бессменным помощником людей на площадке стал робототехнический комплекс, который дистанционно извлекал тяжелые пустые емкости из щелочного раствора. После каждой смены в загазованной зоне личный состав в обязательном порядке проходил полную санитарно-специальную обработку, рассказали в ГУ МЧС региона.

Операция завершилась без происшествий.