В Курске уничтожили опасную находку - 200 баллонов с жидким хлором

Фото: ГУ МЧС России по Курской области..
В Курской области успешно завершилась уникальная и опасная спецоперация по ликвидации масштабной химической угрозы. Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России обезвредили около 200 баллонов с жидким хлором, которые десятилетиями хранились на заброшенном складе одного из местных предприятий.
Опасный арсенал, оставшийся со времен СССР, был обнаружен случайно. Каждый из двух сотен баллонов весил более 100 килограммов и содержал жидкий хлор — крайне ядовитый газ желто-зеленого цвета с резким удушающим запахом.
Хлор известен как одно из первых боевых отравляющих веществ, применявшихся еще в Первую мировую войну. При высокой концентрации он мгновенно поражает слизистые оболочки, вызывая тяжелейшие химические ожоги и удушье.
Любая разгерметизация от времени или коррозии могла привести к экологической катастрофе регионального масштаба. Для расснаряжения и дегазации объектов такого уровня требовались профессионалы с колоссальным боевым опытом. По распоряжению руководства МЧС России в Курскую область были экстренно направлены спасатели управления радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центра «Лидер».
Группировку из 16 человек и 6 единиц специальной техники возглавил начальник управления полковник Анатолий Лушников — офицер с 30-летним стажем службы в подразделениях РХБЗ и огромным опытом химической разведки в зонах техногенных катастроф.
- Я заранее приехал на предприятие, чтобы создать безопасные условия для работы. Мы уже ликвидировали подобные склады в Смоленске, Твери и Кабардино-Балкарии, поэтому четко понимали, как развернуть лагерь и распределить силы для оперативного выполнения задачи, — поделился Анатолий Лушников.
Процесс нейтрализации проходил по жесткому регламенту безопасности, включающему ежедневный медицинский контроль личного состава:
Спасатели вручную выносили стокилограммовые баллоны из хранилища и перемещали их на специально возведенный технологический помост. Затем газоспасатели в тяжелых защитных костюмах с помощью гидравлического инструмента аккуратно вскрывали емкости.
Вскрытые баллоны погружали в огромный резервуар, расположенный под помостом. Он был заполнен специальным раствором кальцинированной соды, пропорции которого специалисты рассчитали до грамма.
Процесс дегазации занимал около 24 часов. В результате химической реакции агрессивный хлор превращался в воду и хлорид натрия (обычную поваренную соль). Специалисты РХБЗ с помощью приборов химической разведки замеряли уровень кислотности получившейся жидкости — показатели строго удерживали в безопасных пределах от 6 до 8 pH.
Условия позволяли расснаряжать ровно 20 баллонов в день. Бессменным помощником людей на площадке стал робототехнический комплекс, который дистанционно извлекал тяжелые пустые емкости из щелочного раствора. После каждой смены в загазованной зоне личный состав в обязательном порядке проходил полную санитарно-специальную обработку, рассказали в ГУ МЧС региона.
Операция завершилась без происшествий.