Гастрольные спектакли прошли с аншлагом Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 12 сентября, на сцене Курского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина столичный театр представил спектакль «Ретро» по пьесе Александра Галина. Драматург, чье детство и юность прошли в Курске, неоднократно обращался к образу родного города в своем творчестве, навсегда вписав его в канву своих произведений.

Первой показали постановку по пьесе Галина, чья юность прошла в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Курские топонимы встречаются и в этой пьесе. В пьесе «Ретро» упоминаются названия курских улиц и реки. Само же произведение повествует о человеческих чувствах, о прошлом и настоящем.

В воскресенье, 13 сентября, зрители увидели постановку "Дом под снос" Анатолия Крыма. В центре истории судьба двух пожилых людей, которые оказываются под одной крышей, но не по своей воле. Степан Николаевич — бывший железнодорожник и детдомовец. А Софья Александровна — бывшая учительница литературы. Их дети принимают решение за родителей. Сын Степана Николаевича решил, что отцу пора жениться, а дочь Софьи, приватизировала ее квартиру и переселила маму к одинокому пенсионеру, чтобы в процессе реновации та получила отдельную квартиру.

Оба спектакля повествуют о взаимоотношениях поколений Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В обоих постановках главные роли сыграли известные актеры - Сергей Колесников и Алина Покровская. Последняя, к слову, хорошо известна зрителям по картине "Офицеры". Однако своим главным призванием Алина Станиславовна считает театр.

Это уже второй приезд коллектива Театра Российской армии в приграничный регион. В мае труппа впервые выступила в Курске в рамках всероссийской программы «Большие гастроли». Тогда билеты куряне раскупили всего лишь за сутки, точно так же быстро они разошлись и на этот раз.

- В Курске очень благодарный зритель. Это говорит о том, что городу нужны хорошие спектакли, люди здесь способны воспринимать высокое искусство. Поскольку наш театр призван быть рядом с людьми в погонах, то сегодня мы просто обязаны бывать у вас чаще, поддерживать вас, ведь всем нам сегодня непросто и мы должны быть вместе, — отметила директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская.

- Я сегодня прошел по тем местам, о которых рассказываю в постановке "Ретро". Курск — это родина моего героя. Был случай, мы играли в Москве, в слове «Тускарь» я делал ударение на последний слог. Так казалось мне логичнее. После спектакля ко мне подошел мужчина и очень деликатно, так, как свойственно, наверное, всем курянам, меня поправил, — рассказал забавную заслуженный артист России Сергей Колесников, сыгравший главную роль в постановке, Николая Чмутина.

- Обе пьесы – о любви людей друг к другу. И особенно людей солидного возраста. Постановки о том, что для них жизнь не кончается, о том, что каждый из нас живет любовью, нежностью, а также желанием быть нужным близким и друзьям. Поэтому, наверное, это находит отклик в зрительном зале, — отметила Алина Покровская.

На этом сотрудничество Центрального академического театра Российской армии и Курского государственного драмтеатра имени А.С. Пушкина не закончится. Помимо гастролей, в планах - режиссерские лаборатории, а также создание новых спектаклей на курской сцене с участием молодых столичных режиссеров и курских актеров.