Погода в Курской области с 7 по 11 сентября: от резкого похолодания до "бабьего лета"

10 сентября в регионе будет до +27 Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области на этой рабочей неделе с 7 по 11 сентября 2026 года прогнозируется резкая смена синоптических процессов. Жителей региона ожидает классическая погодная «карусель»: неделя начнется с арктического дыхания и сильного ветра, но ближе к выходным в область вернется настоящее «бабье лето».

Начало недели: арктическое вторжение и порывистый ветер

В понедельник и вторник, 7 и 8 сентября, регион окажется под влиянием прохладных воздушных масс с северо-запада.

В понедельник, 7 сентября ожидается переменная облачность без существенных осадков. Главной особенностью дня станет сильный северо-западный ветер. Его скорость в дневные часы составит 8–13 м/с, а местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Температура воздуха днем по области составит +15…+20 °C (в Курске — около +17…+19 °C). Ночь будет холодной — столбики термометров опустятся до +6…+11 °C.

Начало недели будет прохладным Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 8 сентября, ветер начнет утихать (до 5–10 м/с), а небо прояснится. Этот день станет самым холодным в плане ночных температур — в черте области воздух остынет до +6 °C. Днем солнце прогреет регион до +18…+19 °C. Осадки исключены.

Возвращение "бабьего лета"

Начиная со среды траектория ветров изменится на южную и юго-западную, что принесет в Соловьиный край долгожданное тепло.

В среду, 9 сентября, погода станет преимущественно солнечной. Дневная температура уверенно поползет вверх и достигнет +22…+23 °C. Ночь все еще останется бодрящей — около +7 °C.

Ближе к выходным прогнозируют возвращение почти летнего тепла Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 10 сентября, будет пик потепления. Регион окутает субтропическое тепло. День будет абсолютно ясным, а воздух прогреется до летних значений — +26…+27 °C. Ночные температуры также поднимутся до комфортных +11 °C.

Пятница, 11 сентября: в завершение рабочей недели удержится теплая погода. Днем ожидается малооблачная погода с температурой +24…+26 °C. Ближе к вечеру возможна облачность, однако существенных дождей не прогнозируется (вероятность осадков не превышает 20%). Ночью будет тепло — до +12 °C.

Пока зонтик не понадобится

Таким образом самым теплым днем этой рабочей недели станет четверг, 10 сентября. В этот день столбик термометра в Курской области максимально поднимется до +27. Однако ночью будет только +11. А самый прохладный день — вторник, 8 сентября. Днем потеплеет максимум до +19, а ночь будет особенно холодной — до +6.

Самый ветреный день — понедельник, 7 сентября. Порывы северо-западного ветра в первый рабочий день могут достигнуть в области 17 метров в секунду. Эта рабочая неделя в основном пройдет без дождей. Так что зонтик пока с собой брать не обязательно.

Отметим, что сентябрь продолжает радовать курян мягким переходом от лета к осени. Несмотря на резкий старт недели, к ее концу жители региона смогут в полной мере насладиться прогулками на свежем воздухе без курток и зонтов.