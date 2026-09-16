Курян приглашают на турнир по экстремальным видам спорта

Соревнования приурочены ко Дню города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

24 сентября в Курске в скейтпарке «Гелиос» (улица 50 лет Октября, 102) состоится масштабный турнир, приуроченный к празднованию Дня города. Участники поборются за звание лучших в экстремальных дисциплинах и брейк-дансе.

В программе соревнований есть следующие номинации: самый высокий прыжок на скейтборде, самый крутой трюк на самокате, самый высокий Банни хоп на BMX, парковое катание самокат PRO уровень, парковое катание самокат Юниор уровень, парковое катание BMX, а также парковое катание скейтборд и соревнования по брейк-дансу в четырех возрастных категориях.

Соревнования по брейк-дансу состоятся 24 сентября в 11:00 (регистрация открыта будет с 10:30) в скейтпарке «Гелиос» (улица 50 лет Октября, 102), а соревнования по экстремальным видам спорта пройдут 24 сентября в 14:00 на том же месте.

Победители турнира получат ценные призы от городского молодежного центра «Гелиос».

Условия участия:

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию:

экстремальные виды спорта — vk.ru/topic-203958573_6785...

брейк-данс — vk.ru/topic-203958573_6785...

Организаторы напоминают, что участникам необходимо ознакомиться с Положением турнира. Это можно сделать в соцсети, в официальной группе «Гелиоса». Несовершеннолетним спортсменам при себе нужно иметь письменное согласие от родителей.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы «Регион для молодых» и национального проекта «Молодежь и дети», отметили в мэрии города.

КСТАТИ

В мэрии Курска напомнили, что в регионе работает сервис «Навигатор дополнительного образования» (р46.навигатор.дети). С его помощью можно выбрать программу дополнительного образования и подать заявку, не выходя из дома.

Что есть в Навигаторе? Более 14 000 программ: от спорта и туризма до технического творчества и искусства для детей в возрасте от пяти до 18 лет. Удобный поиск: фильтруйте программы по району, возрасту, направленности или особенностям здоровья.

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