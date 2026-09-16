В Курске студентки стали жертвами мошенников: ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей

Мошенники придумывают все новые способы обмана, предупреждают в полиции Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За один день сразу несколько курских студенток обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Злоумышленники использовали разные сценарии, чтобы выманить у девушек деньги.

Одной из пострадавших, студентке четвертого курса, позвонили якобы из транспортной компании и сообщили о посылке на ее имя. Чтобы «получить» ее, девушка перешла по ссылке и авторизовалась через Госуслуги. Сразу после этого ей пришло поддельное письмо о взломе аккаунта с номером «горячей линии».

Позвонив по указанному номеру, девушка попала в ловушку. Мошенники убедили студентку, что на ее имя пытаются оформить кредит, и предложили «заморозить» операцию, переведя все сбережения на «безопасный счет». В течение недели студентка ежедневно отправляла преступникам десятки тысяч рублей, а когда личные накопления закончились — взяла кредиты. В общей сложности она перевела аферистам более 840 тысяч рублей. Лишь когда давление со стороны звонивших стало невыносимым, девушка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сказали в полиции.

Полиция напоминает: сотрудники государственных учреждений и банков никогда не просят переводить деньги на сторонние счета. Понятия «безопасный счет» не существует. При подозрительном звонке немедленно кладите трубку и перезванивайте в организацию по официальному номеру.

БЫЛО ДЕЛО

20-летний парень перевел аферистам 1, 2 миллиона рублей, пытаясь заработать на удаленке

В Горшеченском районе Курской области 20-летний парень лишился более миллиона рублей, пытаясь заработать на «удаленке»

В Отделении МВД России по Горшеченскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой аферистов стал 20-летний местный житель.

Все началось со звонка в мессенджере. Неизвестный предложил молодому человеку подработку: писать объявления и создавать видеоролики. Заманчивое предложение обернулось ловушкой: по указанию «работодателя» парень перешел по ссылке, создал личный кабинет и привязал к нему свой банковский счет. Вскоре его накопления в приложении автоматически конвертировались в иностранную валюту.

Когда молодой человек потребовал вернуть деньги, мошенники разыграли спектакль с «нештатной ситуацией». Его переключили на «юриста» и отправили ссылку на фишинговый бот поддержки. Под предлогом возврата средств аферисты убедили жертву «подтвердить действительность карты» через оформление кредитов, рассказали в УМВД региона.

Когда собственные сбережения закончились, парень обратился за помощью к отцу. Тот оформил кредит на 400 тысяч рублей и также перевел их на счета преступников. В общей сложности семья лишилась 1 миллиона 138 тысяч рублей. Как только деньги поступили на счета, злоумышленники перестали выходить на связь. Осознав, что произошло, отец привел сына в полицию.

Правоохранители напоминают: никогда не оформляйте кредиты и не переводите деньги по указанию незнакомцев, под каким бы предлогом они ни обращались.