Зонты наготове: Курскую область накроют дожди и резкое похолодание в выходные

Предстоящие выходные будут по прогнозу дождливыми Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие выходные, 12 и 13 сентября 2026 года, жителям Курской области придется забыть о летнем тепле. В регион под влиянием периферии северного циклона заходит резкое похолодание, которое будет сопровождаться сырой и пасмурной погодой.

Синоптики предупреждают: осень окончательно вступает в свои права.

Суббота, 12 сентября: облачность и первые дневные дожди

Первый выходной день принесет ощутимую прохладу и сырость.

В регионе похолодает Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По области ожидается облачная погода с прояснениями. Если в ночные часы существенных осадков еще не предвидится, то днем по всему региону пройдут кратковременные, местами умеренные дожди. Столбики термометров ночью опустятся до +4…+9 °C, а днем воздух прогреется всего лишь до +13…+18 °C (в отдельных районах при прояснениях до +21 °C). Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 4–9 м/с.

В областном центре погода будет аналогичной. Ночью без осадков и около +7…+9 °C, днем небо затянут тучи, начнется кратковременный дождь, а температура не поднимется выше +15…+17 °C.

Воскресенье, 13 сентября: сырая прохлада продолжится

В Курскую область приходит осенняя погода Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Прогноз погоды на воскресенье во многом дублирует субботний сценарий, закрепляя осенний тренд.

По области и в Курске синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами по региону продолжат идти небольшие дожди. Ветер останется слабым и неустойчивым. Ночная температура станет каплю выше за счет плотной облачности — до +10…+12 °C, однако дневной максимум по-прежнему останется скромным и не превысит планку в +16…+21 °C.

Советуем курянам планировать отдых с учетом капризов погоды, одеваться теплее и обязательно брать с собой зонты при выходе из дома!