Бум автопродаж и миллиардные обороты: как изменились розничный и оптовый рынки Курской области в первом полугодии 2026 года

Продажи легковых автомобилей выросли в регионе на 15,9% Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Экономика Курской области демонстрирует уверенный рост в потребительском секторе. Согласно свежим данным Курскстата, за первые шесть месяцев 2026 года жители региона и местный бизнес обеспечили розничный оборот в сотни миллиардов рублей, сместив фокус в сторону непродовольственных товаров и организованной торговли.

Розничная торговля показала миллиардные объемы

За период с января по июнь 2026 года оборот розничной торговли в Курской области достиг внушительных 205,6 млрд рублей. В сопоставимых ценах это составляет 105,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что говорит о реальном росте покупательской активности населения.

Где куряне оставляют деньги?

Современные торговые форматы в регионе практически полностью вытеснили традиционные рынки. 98,1% всего розничного оборота обеспечили торговые организации и индивидуальные предприниматели, работающие в стационарных розничных сетях (магазины, супермаркеты, ТЦ).

Лишь 1,9% покупок пришлось на долю розничных рынков и ярмарок.

Во втором квартале 2026 года в Курской области прошло 66 ярмарок Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Структура потребления: вырос спрос на автомобили и лекарства

В структуре розничных продаж непродовольственные товары удерживают лидерство:

47,1% — пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия.

52,9% — непродовольственные товары.

Что стали покупать чаще в рознице (по сравнению с I полугодием 2025 года)? Это прежде всего это легковые автомобили. Здесь объем продаж в регионе вырос на 15,9 процента. На втором месте - лекарственные средства (+9,4%), на третьем - косметика и парфюмерия (без мыла) (+8,8).

В регионе вырос спрос на свежие овощи Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Из продовольственных товаров куряне стали чаще покупать свежие овощи ( +7,7%),

куриные яйца (+7,1), муку (+6,2%) и крупу (+5,3%).

Ярмарочный сектор

Несмотря на малую долю в общем обороте, в регионе активно развивается нестационарная торговля. Во втором квартале 2026 года в Курской области было 66 ярмарок, на которых развернулось 4345 торговых мест.

По сравнению с апрелем – июнем 2025 года количество ярмарок незначительно выросло на 1,5%, а общее число торговых мест увеличилось на 3,3%.

В среднем на одну ярмарку теперь приходится 66 торговых мест (против 65 мест в прошлом году). Главный вклад в развитие ярмарочного движения вносят бизнес и власти. 62,1% от общего числа ярмарок провели юридические лица. 25,8% ярмарочных площадок было организовано органами местного самоуправления.

Основным же двигателем торговли здесь остается малый бизнес: индивидуальным предпринимателям было выделено 3639 торговых мест, что составляет подавляющие 83,8% от их общего количества.

Оптовый рынок: стабильность и соляной бум

Оптовый сектор Курской области в первом полугодии 2026 года продемонстрировал стабильность, практически ювелирно повторив результаты прошлого года. Оборот оптовиков составил 240,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,9% к уровню января – июня 2025 года.

82,6% (198,8 млрд рублей) обеспечили специализированные организации оптовой торговли. 33,6% от общего объема опта удерживают представители малого предпринимательства, что подчеркивает их высокую роль в снабжении региона.

Среди крупных и средних оптовых поставщиков зафиксирован резкий всплеск спроса на базовые продукты питания. Абсолютным лидером роста стала пищевая соль — ее продажи взлетели почти в полтора раза.

Топ-продукты по росту оптовых продаж:

соль пищевая — стремительный рост на 41,2%,

мясо и мясо птицы (кроме субпродуктов) — рост на 15,3%,

колбасные изделия — рост на 10,7%,

сыры — рост на 10,6%, мука — рост на 7,5% и крупа — рост на 4,7%.

Статистика первого полугодия показывает, что розничный рынок Курской области активно развивается за счет автомобильного и аптечного ритейла, в то время как оптовый сектор перестраховывается и наращивает объемы поставок мясной продукции и бакалеи.