На смену летнему зною придет комфортная прохлада Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В первые выходные осени, 5 и 6 сентября 2026 года, в Курской области прогнозируется свежая, умеренно теплая погода с высокой вероятностью кратковременных дождей. На смену летнему зною придет комфортная прохлада, характерная для начала календарной осени.

Суббота, 5 сентября: Умеренное тепло и утренние дожди

В субботу жителей региона ждет облачная погода.

Температура воздуха: днем столбики термометров поднимутся до +17°C…+21°C. Ночью температура опустится до +10°C…+13°C.

В субботу жителей региона ждет облачная погода. Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Осадки: в первой половине дня, особенно ранним утром (с 06:00 до 09:00), синоптики прогнозируют кратковременные дожди и ливни (вероятность осадков до 55%). К полудню небо начнет проясняться, а к вечеру дожди полностью прекратятся.

Ветер: ожидается довольно ощутимый юго-западный и западный ветер со скоростью 7–8 м/с и порывами во время дождя до 12–14 м/с.

Атмосферное давление и влажность: давление составит около 746 мм рт. ст., влажность воздуха из-за осадков будет повышенной — до 75–85%.

Воскресенье, 6 сентября: Осенняя прохлада и переменная облачность

В воскресенье в регион начнет поступать более прохладный воздух, из-за чего дневная температура немного понизится.

Температура воздуха: Дневной максимум составит +16°C…+17°C. Ночь на воскресенье будет прохладной — около +10°C.

Осадки: День начнется с ясного и солнечного утра. Однако после полудня небо снова затянет облаками, и местами по области пройдут небольшие очаговые дожди (вероятность около 30–45%).

Для вечерних мероприятий в эти выходные пригодится теплая одежда Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ветер: Направление сменится на чисто западное, скорость снизится до умеренных 4–5 м/с.

Влажность: Средние показатели составят около 70 процентов.

Совет для жителей и гостей региона

Если вы планируете посетить уличные фестивали или отправиться на загородные прогулки, в субботу утром обязательно возьмите с собой зонты. Для вечерних мероприятий в эти выходные пригодится теплая одежда (куртки или ветровки), так как после захода солнца температура будет быстро падать.