Средний размер новой семейной выплаты в Курской области составил 28 тысяч рублей

Чтобы получить возврат части НДФЛ, среднедушевой доход членов семьи должен быть не более 23142 рубля Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня 2026 года региональное Отделение Социального фонда России начало прием заявлений на новую меру поддержки — ежегодную семейную выплату. Она реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и уже помогла более чем 22 тысячам родителей в Курской области.

Кто может получить выплату?

Право на поддержку имеют работающие родители (а также усыновители, опекуны и попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно).

Главные условия таковы:

среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов в регионе (в 2025 году для Курской области это 23 142 рубля) и отсутствие долгов по алиментам.

Что касается имущества семьи, то тут действуют те же критерии оценки, что и при оформлении единого пособия, то есть ограничения по количеству недвижимости и транспорта.

- Для оформления достаточно подать заявление — остальные сведения Соцфонд проверит самостоятельно. Исключение составляют лишь документы, выданные за границей, или справки о доходах от силовых ведомств — их нужно будет предоставить лично, — пояснила управляющий Отделением СФР по Курской области Жанна Демьяненко.

Как это работает?

Заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней. Если решение положительное, то уплаченный за 2025 год НДФЛ пересчитывается по ставке 6 процентов. Разницу возвращают семье единовременным платежом в течение пяти рабочих дней после одобрения.

Важно: подать заявление на перерасчет можно до 1 октября.

Что учитывается при оценке доходов?

В расчет берутся зарплаты, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, проценты по вкладам и единое пособие. При этом не учитываются материнский капитал, государственные субсидии на жилье или транспорт, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами и налоговые вычеты.

Критерии по имуществу таковы: семья может владеть по одному объекту недвижимости каждого типа (квартира, дом, дача, гараж, земельный участок). Если объектов несколько, действуют лимиты по площади.

Квартиры: не более 24 квадратных метров на человека.

Дома: не более 40 квадратных метров на человека.

Земельные участки: до 0,25 га в городе или до одного га в сельской местности.

Также разрешено иметь автомобиль, моторную лодку или трактор. Многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами могут владеть двумя транспортными средствами одного типа.