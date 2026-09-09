Средний размер новой семейной выплаты в Курской области составил 28 тысяч рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
С 1 июня 2026 года региональное Отделение Социального фонда России начало прием заявлений на новую меру поддержки — ежегодную семейную выплату. Она реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и уже помогла более чем 22 тысячам родителей в Курской области.
Право на поддержку имеют работающие родители (а также усыновители, опекуны и попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно).
Главные условия таковы:
среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов в регионе (в 2025 году для Курской области это 23 142 рубля) и отсутствие долгов по алиментам.
Что касается имущества семьи, то тут действуют те же критерии оценки, что и при оформлении единого пособия, то есть ограничения по количеству недвижимости и транспорта.
- Для оформления достаточно подать заявление — остальные сведения Соцфонд проверит самостоятельно. Исключение составляют лишь документы, выданные за границей, или справки о доходах от силовых ведомств — их нужно будет предоставить лично, — пояснила управляющий Отделением СФР по Курской области Жанна Демьяненко.
Заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней. Если решение положительное, то уплаченный за 2025 год НДФЛ пересчитывается по ставке 6 процентов. Разницу возвращают семье единовременным платежом в течение пяти рабочих дней после одобрения.
Важно: подать заявление на перерасчет можно до 1 октября.
В расчет берутся зарплаты, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, проценты по вкладам и единое пособие. При этом не учитываются материнский капитал, государственные субсидии на жилье или транспорт, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами и налоговые вычеты.
Критерии по имуществу таковы: семья может владеть по одному объекту недвижимости каждого типа (квартира, дом, дача, гараж, земельный участок). Если объектов несколько, действуют лимиты по площади.
Квартиры: не более 24 квадратных метров на человека.
Дома: не более 40 квадратных метров на человека.
Земельные участки: до 0,25 га в городе или до одного га в сельской местности.
Также разрешено иметь автомобиль, моторную лодку или трактор. Многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами могут владеть двумя транспортными средствами одного типа.