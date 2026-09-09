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Экономика9 сентября 2026 18:22

Средний размер новой семейной выплаты в Курской области составил 28 тысяч рублей

Рассказываем, кто может рассчитывать на выплату и как ее получить
Светлана ВОЛКОВА
Чтобы получить возврат части НДФЛ, среднедушевой доход членов семьи должен быть не более 23142 рубля

Чтобы получить возврат части НДФЛ, среднедушевой доход членов семьи должен быть не более 23142 рубля

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня 2026 года региональное Отделение Социального фонда России начало прием заявлений на новую меру поддержки — ежегодную семейную выплату. Она реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и уже помогла более чем 22 тысячам родителей в Курской области.

Кто может получить выплату?

Право на поддержку имеют работающие родители (а также усыновители, опекуны и попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно).

Главные условия таковы:

среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов в регионе (в 2025 году для Курской области это 23 142 рубля) и отсутствие долгов по алиментам.

Что касается имущества семьи, то тут действуют те же критерии оценки, что и при оформлении единого пособия, то есть ограничения по количеству недвижимости и транспорта.

- Для оформления достаточно подать заявление — остальные сведения Соцфонд проверит самостоятельно. Исключение составляют лишь документы, выданные за границей, или справки о доходах от силовых ведомств — их нужно будет предоставить лично, — пояснила управляющий Отделением СФР по Курской области Жанна Демьяненко.

Как это работает?

Заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней. Если решение положительное, то уплаченный за 2025 год НДФЛ пересчитывается по ставке 6 процентов. Разницу возвращают семье единовременным платежом в течение пяти рабочих дней после одобрения.

Важно: подать заявление на перерасчет можно до 1 октября.

Что учитывается при оценке доходов?

В расчет берутся зарплаты, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, проценты по вкладам и единое пособие. При этом не учитываются материнский капитал, государственные субсидии на жилье или транспорт, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами и налоговые вычеты.

Критерии по имуществу таковы: семья может владеть по одному объекту недвижимости каждого типа (квартира, дом, дача, гараж, земельный участок). Если объектов несколько, действуют лимиты по площади.

Квартиры: не более 24 квадратных метров на человека.

Дома: не более 40 квадратных метров на человека.

Земельные участки: до 0,25 га в городе или до одного га в сельской местности.

Также разрешено иметь автомобиль, моторную лодку или трактор. Многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами могут владеть двумя транспортными средствами одного типа.