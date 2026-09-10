С 14 сентября в Курске начнут отключать свет

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Курске на нескольких улицах будут отключать на следующей неделе электроэнергию. Как сообщает мэрия города, в областном центре ожидается плановое отключение электричества. Причина - «Россети Центр» АО «Курские электрические сети» проведет работы.
Подачу света временно прекратят по нескольким адресам.
В Центральном округе электричества не будет 14-17 сентября с 09:00 до 16:00 на улицах
Проезжая д.1-23, 2-34;
Ново-Луговая д.87-105, 82-100;
Запольная д.1е, 1ж, 1з, 2/1;
Пятый Трудовой переулок.
Телефон для справок: (4712) 34-98-20
В Железнодорожном округе свет отключат 18 сентября с 09:30 до 12:00 на улицах
Октябрьская д.129-189;
Фрунзе д.69-99, 64-92;
Дубровинского д.65-127, 78-132;
пер. Октябрьский д.1-13, 2-14.
Телефон для справок: (4712) 34-98-22
В Сеймском округе света не будет 15 сентября с 09:00 до 16:00 на улицах
Белгородская д.20/1 — МКЖД и гаражи;
Белгородская д.22 — МКЖД и гаражи;
Белгородская д.24 — МКЖД и гаражи;
Дружбы д.3 — МКЖД и гаражи;
3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Краснополянские переулки — частный сектор;
Магазин «Магнит»;
Черняховского д.31а, 29, 33, 31 — МКЖД;
Черняховского д.31а — гостиница «Магнолия»;
Прилужная д.1-30;
Черняховского д.31а — теплопункт;
16 сентября с 09:00 до 16:00 электричество отключат на улуице Магистральная д.42, в конно-спортивной школе.
А 17 сентября с 09:00 до 16:00 света не будет на улице Пигорева д.10, детсад № 54;
КТС — насосная;
Пигорева д.10 — гаражи;
Сумская д.34;
Пигорева д.16а — Центр клининга «Домовенок»;
Пигорева д.16 — магазин «Пятерочка»;
Пигорева д.13, 15;
Пигорева д.18, 19, 21, 12, 14, 16;
Сумская д.30, 32;
Дейнеки д.2, 4, 6;
Ольшанского д.21Б.
Телефон для справок: (4712) 34-98-21.