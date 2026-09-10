С 14 сентября в Курске начнут отключать свет

Отключения запланированы во всех районах города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске на нескольких улицах будут отключать на следующей неделе электроэнергию. Как сообщает мэрия города, в областном центре ожидается плановое отключение электричества. Причина - «Россети Центр» АО «Курские электрические сети» проведет работы.

Подачу света временно прекратят по нескольким адресам.

В Центральном округе электричества не будет 14-17 сентября с 09:00 до 16:00 на улицах

Проезжая д.1-23, 2-34;

Ново-Луговая д.87-105, 82-100;

Запольная д.1е, 1ж, 1з, 2/1;

Пятый Трудовой переулок.

Телефон для справок: (4712) 34-98-20

В Железнодорожном округе свет отключат 18 сентября с 09:30 до 12:00 на улицах

Октябрьская д.129-189;

Фрунзе д.69-99, 64-92;

Дубровинского д.65-127, 78-132;

пер. Октябрьский д.1-13, 2-14.

Телефон для справок: (4712) 34-98-22

В Сеймском округе света не будет 15 сентября с 09:00 до 16:00 на улицах

Белгородская д.20/1 — МКЖД и гаражи;

Белгородская д.22 — МКЖД и гаражи;

Белгородская д.24 — МКЖД и гаражи;

Дружбы д.3 — МКЖД и гаражи;

3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Краснополянские переулки — частный сектор;

Магазин «Магнит»;

Черняховского д.31а, 29, 33, 31 — МКЖД;

Черняховского д.31а — гостиница «Магнолия»;

Прилужная д.1-30;

Черняховского д.31а — теплопункт;

16 сентября с 09:00 до 16:00 электричество отключат на улуице Магистральная д.42, в конно-спортивной школе.

А 17 сентября с 09:00 до 16:00 света не будет на улице Пигорева д.10, детсад № 54;

КТС — насосная;

Пигорева д.10 — гаражи;

Сумская д.34;

Пигорева д.16а — Центр клининга «Домовенок»;

Пигорева д.16 — магазин «Пятерочка»;

Пигорева д.13, 15;

Пигорева д.18, 19, 21, 12, 14, 16;

Сумская д.30, 32;

Дейнеки д.2, 4, 6;

Ольшанского д.21Б.

Телефон для справок: (4712) 34-98-21.