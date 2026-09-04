На Полугоре мероприятия пройдут 5 и 6 сентября Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящие выходные в Курске обещают быть насыщенными и теплыми. Главной точкой притяжения горожан станет Полугора, где в рамках масштабного проекта «Полугора. Осенний калейдоскоп» развернутся сразу два крупных фестиваля. Организаторы напоминают: уличные активности проводятся при условии отсутствия сигналов о ракетной опасности или угрозе БПЛА.

Фестиваль талантов и благотворительности «Доброе сердце»

Центральное событие субботы объединит творчество, важные социальные инициативы и благотворительность.

Где: площадка «Полугора».

Когда: с 14:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

Программа:

Полезные навыки. Волонтеры Российского Красного Креста проведут открытые уроки по оказанию первой помощи.

Детская зона. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» устроит для маленьких гостей интерактивные квесты по ориентированию на местности и поиску людей.

Мастер-классы. Инклюзивный центр «Дышим вместе» научит всех желающих создавать ароматные свечи из натуральной вощины, а эко-активисты проведут интерактивные уроки по раздельному сбору мусора.

Развлечения. Киножурнал «Ералаш» (0+), зажигательные мастер-классы по бачате с Еленой Бессоновой и вечерний музыкальный сет от DJ Бис.

В субботу вечером здесь покажут бесплатно классику советского кино Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Кино под открытым небом: Завершится субботний вечер показом легендарного советского фильма «Москва слезам не верит» (16+).

«Один день в школе каменного века»

В Курском музее археологии пройдет программа «Один день в школе каменного века» (6+), где школьники смогут почувствовать себя первобытными людьми.

Участники на один день станут учениками первобытной школы: узнают, как тогда жили люди, чем занимались, как выглядел их быт, что они ели и во что верили. Ребята потрогают копии орудий труда, а также попробуют себя в роли первобытных охотников, поучаствуют в инсценировках и выполнят задания.

Программа поможет развитию интереса к истории, а также формирует у детей образную память и понимание культурного наследия. Она идеально подходит для коллективного посещения в начале учебного года.

Мероприятие предназначено для групп учащихся 1–5-х классов. Предварительная запись – по телефону в Курске +7 (4712) 54-91-95.

Пейзаж и портрет

5 сентября любителей искусства ждет выставка художника-педагога Николая Тынника (6+), на которой представлены его лучшие пейзажные работы.

На выставке представлены работы Николая Тынника — члена Союза художников России и участника многочисленных выставок всероссийского и международного уровня.

Основу экспозиции составляют пейзажи и портреты, выполненные маслом. Особое место в творчестве автора занимают живописные улочки и уютные дворики Курска, а также сюжеты из жизни родного края — от сельских мотивов до городского быта.

Николай Тынник — признанный мастер, чьи заслуги отмечены серебряной медалью СХР «Традиция, духовность, мастерство» и званием «Отличник народного просвещения». За годы творческой деятельности художник неоднократно удостаивался наград Союза художников России, а также премий администрации Курска и регионального комитета по культуре. Персональные выставки автора с успехом проходили в Курске в 2001, 2011, 2017 и 2023 годах.

Работы художника хранятся в собрании Белгородского государственного художественного музея, а также в частных и корпоративных коллекциях России, Германии и США.

Посмотреть экспозицию можно 5 сентября с 13.00 до 17.00 в Детской художественной школе № 1 им. В. М. Клыкова. Адрес: Курск, ул. Димитрова, зд. 75/1.

Межрегиональный фестиваль урожая «Курский ВересенЬ»

Воскресный день на Полугоре перенесет курян в атмосферу XVIII века и порадует гастрономическими изысками.

Воскресный день на Полугоре перенесет курян в атмосферу XVIII века Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Где: площадка «Полугора».

Когда: 6 сентября, начало в 15:00.

Стоимость: бесплатно.

Программа:

Историческая реконструкция. Главным событием станет театрализованное представление «Яблоки для Екатерины» (0+), посвященное визиту императрицы Екатерины Великой в Курск в 1787 году. Прямо во время праздника пройдут съемки исторического фильма.

Гастрономия. Гости смогут посетить тематические подворья и продегустировать традиционные курские гастрономические бренды.

Шоу и крафт. Зрелищное дерево-шоу и десятки ремесленных мастер-классов — от хохломской росписи до создания уникальных гобеленов из луговых трав.

«Клуб выходного дня» для всей семьи

Городской молодежный центр социальных программ «Спектр» организует утренний праздник для родителей и детей (6+).

Где: ул. Хуторская, 12В.

Когда: 6 сентября в 10:00.

Вход: бесплатный, но требуется предварительная запись по телефону +7 (4712) 25-09-39 (количество мест строго ограничено).

Программа: семейный танцевальный турнир, конкурсы, гигантские мыльные пузыри, фотосессии с ростовыми куклами, музыкальный квиз «Песни моей семьи» и зажигательное серебряное шоу.