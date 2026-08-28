Школы и колледжи Железногорска Курской области получили поддержку к новому учебному году

Появляются новые учебные пространства и оборудование Фото: предоставлено пресс-службой.

К началу нового учебного года в образовательных учреждениях Железногорска Курской области появляются новые учебные пространства и оборудование, оснащают кабинеты и мастерские, поддерживают педагогов и развивают программы, которые знакомят школьников с современными профессиями.

Так, в сентябре в школах № 8 и № 9 откроются новые кабинеты математики, в школе № 9 – слесарная мастерская, а в школе № 13 – кабинеты физики и лаборатория. Они оснащаются в рамках программы «Класс XXI века», которая помогает создавать современные пространства для занятий и практической работы школьников. Это делают при поддержке Металлоинвеста.

В Железногорском горно-металлургическом колледже при поддержке компании, например, капитально отремонтировали актовый зал. Помещение стало многофункциональным: установили мультимедийное оборудование и современную акустическую систему, новые кресла и лестницу-амфитеатр.

Железногорским горно-металлургическому и политехническому колледжам, которые готовят специалистов востребованных на Михайловском ГОКе профессий, уделяют особое внимание. В 2024 году на базе ЖГМК в рамках федерального проекта «Профессионалитет» был создан образовательно-производственный центр «МеталлКЛАСтер». В 15 учебно-производственных зонах студенты осваивают профессии и получают практические навыки на современном оборудовании. В 2027 году также при поддержке Компании планируется открыть и второй кластер – на базе Железногорского политехнического колледжа будет создано 12 учебно-производственных зон по направлению машиностроения.

Работа с педагогами продолжается в рамках корпоративной программы «Вместе! С образованием». Перед началом учебного года учителя из Железногорска, Губкина и Старого Оскола приняли участие в интенсиве по современным подходам к профориентации. Встреча открыла новый цикл программы на предстоящий учебный год.

Также компания помогает привлекать в школы молодых специалистов. Начинающие педагоги в течение первых трёх лет работы могут получать дополнительную ежемесячную выплату от Компании.

Есть и свои традиции к началу учебного года. Комбинат приобрел подарочные сертификаты для сотрудников, чьи дети идут в первый класс.

Первоклассники города получат в подарок новый выпуск познавательного журнала «Рудик» (6+) о горном деле и металлургии. Корпоративные волонтёры также провели ежегодную акцию «Экспедиция, откликнись!», собрав школьные принадлежности для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Важно поддерживать образование на всех этапах – от первого знакомства школьника с будущей профессией до подготовки молодого специалиста. Поэтому мы помогаем создавать современные классы и мастерские, поддерживает учителей, взаимодействует с профильными колледжами. Но оборудование само по себе мало что решает. Главное – чтобы у ребят были хорошие педагоги, возможность пробовать себя в разных направлениях и осознанно выбирать свой дальнейший путь», – отметил директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию комбината Борис Сорокин.