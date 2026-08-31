Лето уходит красиво: синоптики дали неожиданный прогноз для Курской области

В понедельник курян ждет почти июльское тепло Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На рубеже двух сезонов погода в Соловьином крае готовит для жителей температурные сюрпризы. Конец августа 2026-ого на прощанье подарит региону почти июльский зной, однако уже с первых дней осени атмосфера начнет неуклонно перестраиваться на новый лад.

С 31 августа по 4 сентября 2026 года в Курской области прогнозируют плавный переход от летнего тепла к осенней прохладе с дневными температурами от +28°C в начале периода до +21°C к концу рабочей недели.

Общая синоптическая картина: прощальное тепло и дыхание осени

Конец августа порадует курян высокими температурами, которые будут заметно превышать климатическую норму. Однако этот всплеск тепла окажется кратковременным. Уже с 1 сентября в регион начнет проникать более прохладный воздух с севера, что приведет к постепенному, но уверенному падению столбиков термометров и росту атмосферного давления.

К концу недели похолодает до +8 ночью Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В течение всей пятидневки небо останется переменчивым — от ясных и солнечных периодов до плотной облачности с кратковременными дождями.

Детальный прогноз погоды по дням

31 августа, понедельник — последний аккорд лета

Дневная температура составит +23…+28°C (в Курске будет около +25…+27°C), а ночная температура прогнозируется +12…+17°C. В этот день будет облачно с прояснениями. Местами по области пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ветер синоптики обещают южный, ночью 3–8 м/с, днем с порывами до 8–13 м/с. Из-за жары и ветра в регионе местами сохраняется наивысший — пятый класс пожарной опасности. МЧС просит жителей быть предельно осторожными с огнем.

1 сентября, вторник — День знаний с легкой прохладой

Дневная температура в Курской области на День знаний составит +21…+22°C. Ночью будет около +10°C. В этот день в регионе будет переменная облачность. Торжественные линейки в школах должны пройти преимущественно без существенных осадков, хотя небо будет частично затянуто облаками.

Ветер синоптики прогнозируют северный, северо-западный, умеренный, до 5–6 м/с.

2 сентября, среда — золотая осень вступает в права

Дневная температура в этот день будет +20…+21°C, а ночная +9…+11°C.

В этот день в регионе будет облачно с прояснениями, без затяжных дождей. Солнце будет регулярно проглядывать сквозь облака. Ветер синоптики прогнозируют северный, 4–5 м/с.

3 сентября, четверг — стабильный сентябрьский комфорт

Дневная температура 3 сентября составит +21…+23°C. Ночная температура будет в этот день в области +10…+12°C.

В регионе будет малооблачно, будет стоять сухая и комфортная погода, идеальная для вечерних прогулок. Ветер в Курской области будет северо-восточный, слабый, до 3 м/с.

4 сентября, пятница — предвестник прохладных выходных

Дневная температура в последний рабочий день недели составит +20…+22°C. Ночная температура опустится до +8…+10°C.

Днем курянам уже понадобятся легкие куртки Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В регионе будет переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление стабилизируется на уровне выше нормы.

Рекомендации для курян на эту неделю

Смена гардероба: понедельник потребует легкой летней одежды. Однако уже со вторника, отправляясь на работу или учебу утром, обязательно берите с собой легкие куртки, ветровки или кардиганы. На утренних линейках 1 сентября будет свежо.

Метеочувствительность. В начале недели ожидается падение атмосферного давления из-за дождевого фронта, а к среде — его рост. Метеозависимым людям стоит внимательнее отнестись к своему здоровью и контролировать артериальное давление.

Безопасность на природе. Несмотря на календарную осень, из-за сухой погоды в лесах Курской области сохраняется опасность возгораний. Воздержитесь от разведения костров в необорудованных местах.