В Курской облдуме прошло финальное заседание

Фото Курской областной Думы

20 августа состоялось 65-е, заключительное заседание Курской областной Думы VII созыва. Депутаты единогласно поддержали все 24 вопроса повестки.

Ключевые решения:

· Принят закон о пробации, направленный на снижение рецидивной преступности; · Одобрены обращения в Правительство РФ (об ограничении въезда иностранцам) и Госдуму (о налоговых каникулах для ИП); · Утверждены поправки, позволяющие приобрести 34 квартиры для детей-сирот в 2026 году с учетом рыночной цены (160 тысяч рублей за кв. м). · Расширен перечень льготников в сфере культуры (добавлены участники боевых действий в ЛДНР и бойцы СВО). · Назначены 12 именных стипендий по 2 тысячи рублей для студентов и учащихся колледжей.

В ходе заседания председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов вручил почетные знаки депутатам Антону Глушкову и Николаю Карцеву, а также председателю Общественной палаты Алексею Лазареву.

Итоги и награды

За пять лет работы парламентарии приняли более 1000 актов, провели 65 заседаний и направили свыше 3500 отзывов на федеральные законопроекты.

- Эти пять лет вместили события, которые вошли в историю нашей страны. В работе депутатов седьмого созыва вопросами первостепенной важности оставались сохранение финансовой стабильности региона, поддержка жителей области, участников специальной военной операции и членов их семей, - сказал Николай Жеребилов.

Губернатор Александр Хинштейн отметил продуктивное сотрудничество, несмотря на разность взглядов:

- У нас всех общее — интересы региона, страны во главе с нашим Президентом и — приближение Победы. Вы все вносили и вносите в нее свой вклад, с самого начала специальной военной операции и затем — вторжения на территорию региона. Среди вас есть и участники боевых действий — еще одно свидетельство особого статуса нашего регионального парламента. Как и всей Курской области, которая вскоре будет отмечать знаменательную дату разгрома фашистских войск в битве на Курской дуге. Мы сохранили этот ген победителя. И сейчас Победа тоже будет за нами!

Завершилось заседание вручением наград. Медалями «За заслуги перед Курской областью» отмечены: Николай Жеребилов, Константин Комков, Игорь Дериглазов и Александр Лобзов. Еще 10 депутатов получили почетные грамоты и благодарности главы региона. Сам губернатор в ответ получил от думы памятное издание о работе созыва.