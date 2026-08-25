Ивановский музыкальный театр показал «Любовь и голуби» в Белгородской и Курской областях

Ивановский музыкальный театр – один из старейших в России Фото: предоставлено пресс-службой.

В Старом Осколе, Губкине и Железногорске прошли гастроли Ивановского музыкального театра. Зрители увидели музыкальную комедию «Любовь и голуби» (12+) – постановку, которая в Иванове пятый год подряд собирает полные залы.

Ивановский музыкальный театр – один из старейших в России, его история началась в 1934 году. Тогда он был одним из первых театров музыкальной комедии в РСФСР. Сегодня в его репертуаре – классика русской литературы и современные мюзиклы.

«В Старом Осколе наш театр – тогда ещё театр музыкальной комедии – был в 1978 году. Река с тех пор не изменилась, а вот парк рядом с ней сильно преобразился. Сегодня мы вновь приехали сюда и очень надеемся, что зрители получат неизгладимые впечатления от нашей постановки», – отметил режиссёр-постановщик спектакля, Заслуженный артист России и исполнитель роли дяди Мити Валерий Пименов.

Для трёхчасового спектакля театр привёз внушительный набор реквизита и настоящий живой оркестр. Постановка сохранила знакомые сюжетные перипетии и диалоги (в основе – пьеса Владимира Гуркина), но обрела и новое звучание: для каждого персонажа авторы придумали отдельную песню, которая раскрывает его характер.

По словам режиссёра, главной задачей было не копировать знаменитый фильм Владимира Меньшова, а предложить актёрам рассказать свою историю. Артистка-вокалистка театра Наталья Фураева, исполняющая роль Надежды, поделилась своим подходом: «Я очень люблю Нину Дорошину, но, когда выхожу на сцену, стараюсь пропустить обстоятельства через себя. Это уже мои эмоции и мои чувства – и получается, что Надюха становится другой. Для меня главное – не повторять сыгранную когда-то роль, а показать её новое прочтение».

Жители Белгородской и Курской областей смогли побывать на спектакле благодаря победе театра в грантовом конкурсе «Культурная афиша», который проводит компания «Металлоинвест».

Проект «Культурная афиша» реализуется компанией в рамках соглашений о социально экономическом партнёрстве с Курской и Белгородской областями. Его цель – познакомить жителей регионов с лучшими театральными и музыкальными коллективами страны. Уже в конце сентября состоятся следующие гастроли: камерный оркестр «Виртуозы Москвы» представит программу «Времена года».