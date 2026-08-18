Металлоинвест получил высшую оценку рейтинга по раскрытию ESG-отчетности

Агентство отметило полноту представленной информации, качество раскрытия данных и другие параметры

Отчету об устойчивом развитии Компании за 2025 год «Баланс ответственности и эффективности» присвоен уровень RESG 1, который соответствует максимальному уровню раскрытия информации об устойчивом развитии. Высшую оценку AK&M Металлоинвест получает ежегодно с 2019 года, сообщили в компании.

Агентство отметило полноту представленной информации, качество раскрытия данных о системе управления устойчивым развитием, ESG-рисках и мерах реагирования на них, а также удобство отчёта для анализа.

Отчет охватывает экологические и климатические вопросы, охрану труда и промышленную безопасность, работу с персоналом и поставщиками, соблюдение прав человека, деловую этику, корпоративное управление и развитие регионов присутствия. Документ подготовлен с учётом стандартов GRI, включая новый отраслевой стандарт GRI 14 для горнодобывающей промышленности, а также методических рекомендаций Минэкономразвития России. Приведена оценка вклада Компании в достижение целей устойчивого развития ООН и национальных целей развития Российской Федерации.

В отчёте подробно представлена информация о взаимодействии с сотрудниками, социальной поддержке и развитии персонала.

Отдельный блок посвящен подготовке кадров. Металлоинвест развивает сотрудничество со школами, колледжами и вузами, реализует профориентационную программу «Железные перспективы», участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», развивает профильные классы и совместные образовательные программы с НИТУ МИСИС.

В экологическом разделе представлены система управления воздействием на окружающую среду, количественные показатели, цели и результаты природоохранных программ.

Для аналитиков и других заинтересованных сторон к отчёту подготовлен отдельный Data Book с подробными количественными показателями в формате Excel.

Эксперты AK&M также отметили дизайн, удобную структуру документа и систему указателей, позволяющую сопоставлять раскрываемую информацию с требованиями российских и международных стандартов.

С отчётом об устойчивом развитии Металлоинвеста за 2025 год можно ознакомиться по ссылке:

https://www.metalloinvest.com/upload/iblock/abc/9lmhwc5tkhzr2ejfehdz1pqu9q4jjvu5/OUR_2025_ru_final-_1_.pdf

Фото предоставлено пресс-службой.