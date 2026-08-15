Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Выходные 15 и 16 августа в Курске обещают быть насыщенными. Горожан и гостей региона ждут масштабные музыкальные события, семейные праздники в старинных усадьбах, спортивные турниры и уютные камерные встречи.
Главные культурные события субботы развернутся как на городских площадках, так и в знаковых туристических местах Курской области.
«Вечер джаза» на Театральной площади 15 августа станет одним из центральных событий фестиваля «Курск – сердце Черноземья» (0+). С 17:00 до 20:00 площадь превратится в джазовую сцену. Перед зрителями выступят кавер-группа «Каба4ки», ди-джеи, а главным гостем станет коллектив «Новое искусство» с участием выдающегося джазового пианиста Леонида Винцкевича и Ксении Коробковой.
Гостей ждут фудкорт, зона с деревянными играми, шоу иллюзионистов и ходулисты.
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Праздник «Три Спаса у Фета»
В загородной усадьбе поэта А. А. Фета в Воробьевке под Курском (начало в 11:00) пройдет традиционный этнографический праздник (0+). В программе: выступления народных коллективов, театрализованные номера, ярмарка ремесел и угощения.
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В усадьбе Афанасия Фета издавна чтили народные традиции, сейчас сотрудники усадьбы с радостью возрождают их. Этим мероприятием, завершающим летний сезон, станет народный праздник Спасов – Медового, Яблочного, Орехового.
Посетителям предложат катание на ослике, чай из большого самовара и тематические фотозоны.
Второй выходной день порадует разнообразием активностей для приверженцев здорового образа жизни и семейного досуга.
Турнир по воркауту: На уличных спортивных площадках Курска стартует масштабный турнир в дисциплине «Двоеборье» (6+). Это первый этап соревнований, который соберет сильнейших атлетов города в категории «Юноши».
Турнир пройдет в три этапа на разных площадках Курска. По итогам каждого этапа лучшие участники получат возможность побороться за победу в финале на одной из главных воркаут-площадок города.
Категории участников:
Юноши до 16 лет
Мужчины 16+
Девушки (все возраста)
Даты проведения:
16 августа в 13:00
Курск, Северо-Западный микрорайон ул. Мыльникова, 8
23 августа 13:00
Курск, ул. Карла Маркса сквер «Триумф»
30 августа 13:00
Курск, парк имени Ф. Э. Дзержинского
ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
6 сентября 13:00
Курск, парк «Боева дача»
Призеры каждого этапа и финала будут награждены!
Фестиваль «Ресурс для жизни» (6+) пройдет 16 августа в Курске. Это городское событие посвящено психологии, саморазвитию, поиску баланса и общению в приятной компании.
Что вас ждет? Экзо-клуб — живые экзотические животные и знакомство с ними, творческие мастер-классы, IT-занятия и игры, фиджитал- и танцевальные мастер-классы, йога, нейроквест и нейропсихология для родителей, книга достижений» для родителей, создание календаря праздников и значков из вторсырья.
А также — ростовые куклы, беспроигрышная лотерея от «Домовенка» и дегустация напитков «МЕДА»!
Можно не просто посмотреть, а попробовать разные направления, познакомиться с педагогами и выбрать то, что заинтересует вашего ребенка. Бесплатно.
Курск, ул. Кати Зеленко, 9. Начало в 12.00.
15 и 16 августа в Курске также можно посетить другие мероприятия. Например, цирковое шоу «Дикая планета» (0+). В Курском государственном цирке продолжаются гастроли этой масштабной программы с экзотическими животными и сложнейшими трюками.
Курский областной краеведческий музей предлагает посетить интерактивную экскурсию «Россия – страна кошек» (0+).
Курский археологический музей поможет совершить историческую прогулку «Палаты бояр Ромодановских» (6+).
Участников экскурсии познакомят с историей древнейшего сохранившегося памятника светской архитектуры Курска середины XVIII века, «Палаты бояр Ромодановских». Сейчас здесь располагается Курский государственный областной музей археологии.
Посетители узнают о том, как выглядело это здание в свое время и какие особенности были присущи его архитектуре, а также как оно менялось с течением времени и о его известных владельцах. Особое внимание уделят мифам и легендам, связанным с этим памятником архитектуры.
Необходима предварительная запись по телефону +7(4712)54-91-95.