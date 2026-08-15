В усадьбе Фета проходит праздник, посвященный трем Спасам Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выходные 15 и 16 августа в Курске обещают быть насыщенными. Горожан и гостей региона ждут масштабные музыкальные события, семейные праздники в старинных усадьбах, спортивные турниры и уютные камерные встречи.

Джаз в сердце города

Главные культурные события субботы развернутся как на городских площадках, так и в знаковых туристических местах Курской области.

«Вечер джаза» на Театральной площади 15 августа станет одним из центральных событий фестиваля «Курск – сердце Черноземья» (0+). С 17:00 до 20:00 площадь превратится в джазовую сцену. Перед зрителями выступят кавер-группа «Каба4ки», ди-джеи, а главным гостем станет коллектив «Новое искусство» с участием выдающегося джазового пианиста Леонида Винцкевича и Ксении Коробковой.

Гостей ждут фудкорт, зона с деревянными играми, шоу иллюзионистов и ходулисты.

Винцкевич и музыканты бесплатно выступят на Театральной площади в субботу Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Праздник «Три Спаса у Фета»

В загородной усадьбе поэта А. А. Фета в Воробьевке под Курском (начало в 11:00) пройдет традиционный этнографический праздник (0+). В программе: выступления народных коллективов, театрализованные номера, ярмарка ремесел и угощения.

В субботу в Воробьевке можно попробовать угощения и покататься на ослике Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В усадьбе Афанасия Фета издавна чтили народные традиции, сейчас сотрудники усадьбы с радостью возрождают их. Этим мероприятием, завершающим летний сезон, станет народный праздник Спасов – Медового, Яблочного, Орехового.

Посетителям предложат катание на ослике, чай из большого самовара и тематические фотозоны.

Турнир по воркауту

Второй выходной день порадует разнообразием активностей для приверженцев здорового образа жизни и семейного досуга.

Турнир по воркауту: На уличных спортивных площадках Курска стартует масштабный турнир в дисциплине «Двоеборье» (6+). Это первый этап соревнований, который соберет сильнейших атлетов города в категории «Юноши».

Турнир пройдет в три этапа на разных площадках Курска. По итогам каждого этапа лучшие участники получат возможность побороться за победу в финале на одной из главных воркаут-площадок города.

Категории участников:

Юноши до 16 лет

Мужчины 16+

Девушки (все возраста)

Даты проведения:

16 августа в 13:00

Курск, Северо-Западный микрорайон ул. Мыльникова, 8

23 августа 13:00

Курск, ул. Карла Маркса сквер «Триумф»

30 августа 13:00

Курск, парк имени Ф. Э. Дзержинского

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

6 сентября 13:00

Курск, парк «Боева дача»

Призеры каждого этапа и финала будут награждены!

"Ресурс для жизни"

Фестиваль «Ресурс для жизни» (6+) пройдет 16 августа в Курске. Это городское событие посвящено психологии, саморазвитию, поиску баланса и общению в приятной компании.

Что вас ждет? Экзо-клуб — живые экзотические животные и знакомство с ними, творческие мастер-классы, IT-занятия и игры, фиджитал- и танцевальные мастер-классы, йога, нейроквест и нейропсихология для родителей, книга достижений» для родителей, создание календаря праздников и значков из вторсырья.

А также — ростовые куклы, беспроигрышная лотерея от «Домовенка» и дегустация напитков «МЕДА»!

Можно не просто посмотреть, а попробовать разные направления, познакомиться с педагогами и выбрать то, что заинтересует вашего ребенка. Бесплатно.

Курск, ул. Кати Зеленко, 9. Начало в 12.00.

Текущие выставки и семейный досуг

15 и 16 августа в Курске также можно посетить другие мероприятия. Например, цирковое шоу «Дикая планета» (0+). В Курском государственном цирке продолжаются гастроли этой масштабной программы с экзотическими животными и сложнейшими трюками.

Курский областной краеведческий музей предлагает посетить интерактивную экскурсию «Россия – страна кошек» (0+).

Курский археологический музей поможет совершить историческую прогулку «Палаты бояр Ромодановских» (6+).

Участников экскурсии познакомят с историей древнейшего сохранившегося памятника светской архитектуры Курска середины XVIII века, «Палаты бояр Ромодановских». Сейчас здесь располагается Курский государственный областной музей археологии.

Посетители узнают о том, как выглядело это здание в свое время и какие особенности были присущи его архитектуре, а также как оно менялось с течением времени и о его известных владельцах. Особое внимание уделят мифам и легендам, связанным с этим памятником архитектуры.

Необходима предварительная запись по телефону +7(4712)54-91-95.