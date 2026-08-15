Погода в Курской области на 15 и 16 августа: циклон уходит, возвращается летний зной

Тепло возвращается в Курск Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В эти выходные, 15 и 16 августа 2026 года, погода в Курской области совершит резкий разворот от кратковременного осеннего похолодания к полноценной летней жаре. Регион покидает прохладный циклон, и на смену ему приходит мощный антициклон. Он принесет малооблачное небо и существенное повышение температуры.

Суббота, 15 августа: прохладная ночь и комфортный день

Первая половина выходных станет переходным этапом. Прохладный пик пришелся на ночные часы, однако в течение дня воздух начнет активно прогреваться.

Осадки: преимущественно без осадков по всей территории области.

Облачность: переменная облачность с частыми прояснениями.

Воздух начнет активно прогреваться уже днем 15 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Температура воздуха: ночью столбики термометров опускались до весьма холодных +6…+11 °C (в Курске около +8…+10 °C). Днем температура поднимется до комфортных +20…+26 °C (в областном центре — до +22…+24 °C).

Ветер будет северо-западный, ночью умеренный — 3–8 м/с, днем возможны порывы до 7–12 м/с.

Воскресенье, 16 августа: возвращение летнего зноя

В воскресенье влияние антициклона усилится, из-за чего дневные температурные показатели устремятся к тридцатиградусным отметкам.

Осадки: сухая погода, дожди полностью исключены.

Курян ждут теплые выходные Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Облачность: ясное небо или минимальная облачность.

Температура воздуха: ночь окажется значительно теплее предыдущей — от +10 до +15 °C. Днем в Курской области наступит настоящая жара: воздух раскалится до +26…+31 °C.

Ветер сменит направление на западное и юго-западное, его скорость снизится до спокойных 3–5 м/с.

Подобный характер погоды обеспечит идеальные условия для прогулок на свежем воздухе и поездок за город во второй половине уикенда, однако жителям региона стоит помнить о высокой солнечной активности в воскресные часы.