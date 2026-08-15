Погода в Курской области на 15 и 16 августа: циклон уходит, возвращается летний зной

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В эти выходные, 15 и 16 августа 2026 года, погода в Курской области совершит резкий разворот от кратковременного осеннего похолодания к полноценной летней жаре. Регион покидает прохладный циклон, и на смену ему приходит мощный антициклон. Он принесет малооблачное небо и существенное повышение температуры.
Первая половина выходных станет переходным этапом. Прохладный пик пришелся на ночные часы, однако в течение дня воздух начнет активно прогреваться.
Осадки: преимущественно без осадков по всей территории области.
Облачность: переменная облачность с частыми прояснениями.
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Температура воздуха: ночью столбики термометров опускались до весьма холодных +6…+11 °C (в Курске около +8…+10 °C). Днем температура поднимется до комфортных +20…+26 °C (в областном центре — до +22…+24 °C).
Ветер будет северо-западный, ночью умеренный — 3–8 м/с, днем возможны порывы до 7–12 м/с.
В воскресенье влияние антициклона усилится, из-за чего дневные температурные показатели устремятся к тридцатиградусным отметкам.
Осадки: сухая погода, дожди полностью исключены.
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Облачность: ясное небо или минимальная облачность.
Температура воздуха: ночь окажется значительно теплее предыдущей — от +10 до +15 °C. Днем в Курской области наступит настоящая жара: воздух раскалится до +26…+31 °C.
Ветер сменит направление на западное и юго-западное, его скорость снизится до спокойных 3–5 м/с.
Подобный характер погоды обеспечит идеальные условия для прогулок на свежем воздухе и поездок за город во второй половине уикенда, однако жителям региона стоит помнить о высокой солнечной активности в воскресные часы.