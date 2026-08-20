Пять курских промыслов стали официальными национальными брендами

Традиция изготовления Кожлянской игрушки получила новое развитие в конце 1970-х — 1980-е годы Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспатент зарегистрировал географические указания для пяти ключевых народных промыслов Курской области, официально закрепив за ними статус уникальных региональных брендов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. В список защищенных брендов вошли: «Суджанское ковроткачество», «Кожлянская игрушка», «Саморядовское узорное ткачество», «Глушковская керамика» и «Суджанская керамика».

Регистрация географического указания гарантирует, что выпускать продукцию под этими историческими названиями теперь могут исключительно местные мастера, строго соблюдающие вековые технологии производства. Это решение не только защитит курские традиции от дешевых подделок, но и даст мощный импульс для развития креативных индустрий и туристического потенциала региона, полагают местные власти.

Суджанское ковроткачество

Свою официальную летопись промысел ведет с XVII века, когда на территории Суджи заработал первый специализированный ткацкий цех.

Курские шерстяные ковры ручной работы регулярно экспонировались на всемирных выставках в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе и Таллине. Промысел имеет колоссальное значение для местных жителей. Сразу после освобождения города от немецко-фашистской оккупации в Великую Отечественную войну куряне первыми делом восстановили разрушенную артель «Ткачиха».

Ковры традиционно ткутся ручным способом. Суджанские ковры представлены геометрическими, а также растительными орнаментами. Для растительных композиций характерны в основном изображения роз, цветов шиповника, а также маков и полевых цветов. В геометрических узорах используют ромбы, квадраты и другие фигуры. При изготовлении изделий применяют счетную технику ткачества суджанским переплетением на вертикальном ткацком станке.

Современные изделия сохраняют архаичные черты народного искусства (например, пышные цветочные орнаменты на темном фоне), но адаптируются под новые дизайнерские решения.

Кожлянская игрушка (село Кожля, Курчатовский район)

Промысел лепки глиняных свистулек веками развивался в селе Кожля. К началу XX века он практически угас, однако в конце 1970-х годов его удалось спасти и популяризовать благодаря потомственным мастерицам Ульяне Ковкиной, Ольге Дериглазовой, Валентине Ковкиной.

Практически каждая кожлянская игрушка обязательно создается со встроенным свистком. Промысел сочетает в себе декоративный сувенир и полноценный музыкальный инструмент. Мастера веками оттачивали форму изделий, благодаря чему каждая свистулька обладает чистым, звонким и уникальным по тембру звучанием.

Продукция лепится в форме всадников, баранов, соловьев, коней, птиц-утиц и различных фантастических персонажей. Образцы этого промысла хранятся, например, в Курском областном краеведческом музее, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

Саморядовское узорное ткачество (село Саморядово, Большесолдатский район)

Уникальный южнорусский промысел ручного воссоздания текстиля. Местные ткачихи сохранили древние технологии создания традиционных курских рушников, праздничных скатертей, завесок и поясов.

В текстильных орнаментах Саморядово используются сложные геометрические узоры и архаичные знаки-символы, уходящие корнями в дохристианскую эпоху.

Глушковская керамика (поселок Глушково, Глушковский район)

Глушковская керамика традиционно славится своей высокой прочностью Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Это гончарное ремесло, основанное на использовании местных качественных глин. Глушковская керамика традиционно славится своей высокой прочностью, жаростойкостью и эргономичными утилитарными формами.

Посуда имеет характерный терракотовый или мореный оттенок, декорируется простыми, но изящными рельефными полосами и ямчатыми орнаментами.

Суджанская керамика (г. Суджа)

Отличается от глушковской технологией финишной обработки. Суджанские мастера издавна специализируются на производстве чернолощеной керамики (изделия обжигаются без доступа кислорода в дымящем горну, приобретая глубокий антрацитовый цвет и металлический блеск) и майолики, покрытой яркими цветными глазурями.

Регистрация географических указаний позволяет закрепить наименование традиционных изделий за конкретными территориями Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Где увидеть подлинные работы и обучиться мастерству?

Суджанский колледж искусств имени Н.В. Плевицкой. Действующая кузница кадров, где студентов официально обучают старинному искусству ковроткачества и гончарства, бережно перенося традиции в плоскость современного дизайна.

Курский областной дом народного творчества. Главная площадка региона, где регулярно устраиваются ремесленные мастер-классы, интерактивные лекции и Межрегиональный фестиваль-конкурс «Мастера в соловьином крае».

Музейные залы России. Изделия курских авторов сегодня можно встретить на крупнейших выставках страны. Оригиналы кожлянских игрушек и ковров хранятся в музеях от Курска до Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Работа по защите интеллектуальных прав курских ремесленников началась около года назад. К настоящему моменту Роспатент удовлетворил все поданные регионом заявки, однако областное правительство планирует продолжать работу по продвижению локальных брендов.