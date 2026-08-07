Выходные в Курске: экосплав, выставка о маршале Жукове и День мороженого

На выходных мероприятия на Полугоре будут проходить с 15.00 Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главные события грядущих выходных в Курске развернутся на Полугоре, в городских парках и на водных локациях. Жителей и гостей города ждут два крупных тематических фестиваля проекта «Курск. Лето в городе», бесплатные концерты, спортивные эстафеты и масштабный семейный экологический сплав.

Важное примечание: все уличные активности проводятся строго при условии отсутствия сигналов ракетной опасности и угрозы атаки БПЛА.

Субботний день будет посвящен активному семейному отдыху, спортивным состязаниям и творчеству под открытым небом.

Фестиваль «Энергия движения»

Время: с 15:00.

Локация: площадка на Полугоре.

Вход: свободный.

Мероприятия на Полугоре запланированы на 8 и 9 августа Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Организаторы развернут масштабные интерактивные зоны. Каждый желающий сможет попробовать себя в лазертаге, гольфе, шахматах и шашках. Для зрителей пройдут зрелищные показательные выступления бойцов школы единоборств «Медведь». Для малышей подготовлены батуты, игры в бейсбол и дартс, а также научная арт-студия и ярмарка мастеров. Вечером в амфитеатре начнется концерт эстрадной песни, который завершится показом фильма «Ритмы мечты».

«Маршал Победы. 130 лет»

В Курском краеведческом музее открылась передвижная выставка под названием «Маршал Победы. 130 лет». Этот проект подготовлен при поддержке Музея Победы и приурочен к юбилею маршала. Выставка поможет по-другому взглянуть на великого полководца, как на обычного человека: отца, мужа, друга.

В экспозиции собраны свидетельства его военного пути, а также личные вещи. Среди экспонатов – парадные погоны, наручные часы, карманный фотоальбом, а также письма к жене, издание мемуаров и памятные подарки из семейного архива. Посетители увидят также архивные фотографии и видеоматериалы.

Курск посетила Варвара Ерохина, правнучка полководца.

По рассказам ее бабушек, Георгий Константинович был очень скромным и жизнерадостностный человеком. Даже в сложные моменты жизни, он оставался оптимистом. Воля к победе была у него во всем.

Экспозиция будет работать до 23 августа.

День мороженого в парке КЗТЗ

Время: с 15:00 до 19:00

Локация: Парк КЗТЗ

Самое долгожданное событие для детей и сладкоежек. Здесь Куряныч будет бесплатно угощать гостей мороженым от местных производителей.

На территории парка откроется мастеровой проспект с уникальным хендмейдом, фотозоны и творческие мастер-классы. За музыкальную атмосферу отвечает белгородская кавер-группа «Трубачи» и приглашенные диджеи.

День физкультурника

В парке Пионеров на Площади Перекальского отпразднуют День физкультурника (0+).

8 августа, в субботу, в 10:00, здесь курян ждет насыщенная спортивная программа. В этот день в парке Пионеров все желающие могут принять участие в мастер-классе с игроками баскетбольного клуба «Динамо-Фарм».

Также здесь пройдут турниры по дартсу, городкам или бочче.

«Открытый рояль» на Театральной площади

Время: с 19:00 до 20:00.

Локация: Театральная площадь.

Музыкальный вечер под открытым небом. На бесплатном концерте творческой площадки выступят талантливые ученики Детской школы искусств №7 Курска.

Воскресенье, 9 августа, сместит фокус в сторону культурного просвещения, экологии и ремесленных традиций Соловьиного края.

В выставочном зале на Класной площади можно бесплатно посмотреть выставку Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

День Железнодорожного округа на Полугоре

Время: в течение дня

Локация: Полугора

Вход: свободный

Это праздник для ценителей искусства и истории. В выставочном зале имени Малевича рядом с Полугорой можно посмотреть совместную экспозицию курских художниц Екатерины Рудой и Марины Пановой (живопись и графика).

Детская зона Полугоры предложит огромный выбор бесплатных мастер-классов: от лепки курских пряников и создания кукол из соленого теста до плетения браслетов и рисования на камнях. На свежем воздухе пройдут спортивные эстафеты для всей семьи.

Семейная экоакция «Чистый город — Живые реки»

Время: 11:00.

Локация: ул. Энгельса, 162 (сбор).

Вход: бесплатный (необходима регистрация в ВК-сообществе «ЭкоКурск»)

Полезный и активный выходной на воде. В программе: организованный сплав на сапах и каяках в сопровождении профессиональных инструкторов, масштабная уборка прибрежной зоны от мусора, уютный экопикник и творческий мастер-класс по созданию стильных подсвечников из вторсырья.