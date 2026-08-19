Ограничение на движение мотоциклов, мопедов и питбайков ввели в Курской области

В регионе ограничили движение мототранспорта после десяти вечера Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Решением оперативного штаба Курской области на территории региона введены временные ограничения на передвижение отдельных видов транспорта. Эта мера продиктована необходимостью усиления мер безопасности и обеспечения покоя курян, пояснили решение в оперативном штабе региона.

Главное о запрете: кого и когда это касается

Ограничение действует ежедневно в ночное время — с 22:00 до 06:00.

Под запрет попадают транспортные средства, оснащенные двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Это:

трициклы и квадрициклы,

квадроциклы,

мопеды и мотороллеры,

питбайки и мотоциклы.

Важное исключение: запрет не распространяется на электрический транспорт. Если вы передвигаетесь на электромопеде, электроскутере или электромотоцикле, эти ограничения на вас не действуют.

Зачем введены эти меры?

Введение жестких ограничений обусловлено сразу тремя причинами. Во-первых, это обеспечение безопасности. В условиях сложной оперативной обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) звук работы ДВС мототехники иногда схож со звуком летящего дрона. Во-вторых, это режим тишины. В ночное время шум от мототранспрта нарушает покой в жилых зонах.

И в третьих, это попытка снизить аварийность. Ограничение движения двухколесного транспорта ночью помогает снизить количество тяжелых ДТП на дорогах региона, считают разработчики ограничений.

Ответственность и штрафы за нарушение

Игнорирование решения оперативного штаба повлечет за собой административное наказание. Органы власти здесь руководствуются ст. 55.4 закона № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области».

Первичное нарушение:

для граждан: предупреждение или штраф от 2 000 до 3 000 рублей.

для должностных лиц: штраф от 10 000 до 20 000 рублей.

для юридических лиц: штраф от 20 000 до 50 000 рублей.

Повторное нарушение (сумма взыскания существенно возрастает):

для граждан: штраф 5 000 рублей,

для должностных лиц: штраф 50 000 рублей,

для юридических лиц: Штраф 100 000 рублей.

Кто контролирует?

Процесс привлечения к ответственности разделен между несколькими ведомствами.

Выявлять нарушителей, то есть останавливать транспорт и фиксировать сам факт ночной езды на ДВС, должны представители силовых структур. Это полиция, Госавтоинспекция, Росгвардия. Составлять протокол должны сотрудники Комитета региональной безопасности Курской области. А принимать решение о назначении штрафа будут мировые судьи.

Важно: разграничение с ПДД

Этот регламент касается исключительно нарушения особого режима, установленного оперштабом региона.

Если водитель мотоцикла или мопеда одновременно нарушит Правила дорожного движения (например, поедет без шлема, без номеров, превысит скорость или окажется за рулем в нетрезвом виде), сотрудники Госавтоинспекции оформят эти нарушения в прежнем, стандартном порядке по федеральному КоАП РФ. Штрафы в этом случае будут суммироваться.