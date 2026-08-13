В Курске суд отказался оправдать парня, признанного виновным в финансировании экстремистов

Судебный акт может быть обжалован в кассационном порядке Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодой курянин признан облсудом виновным в финансировании экстремистской организации. На днях Курский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел материалы уголовного дела против 24-летнего курянина.

Парня признали судом первой инстанции виновным по ч. 1 статьи 282.3 УК РФ, т.е. за финансирование экстремистской деятельности. Конкретно - за предоставление средств, предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации. Суд первой инстанции оштрафовал его на 300 тысяч рублей.

- Суд установил, что мужчина, разделяя идеологию некоммерческой организации и ее единственного учредителя, дважды перевел им деньги, - рассказали в суде.

Решением суда еще пять лет назад эта организация была ликвидирована и признана в России экстремистской.

Деньги курянин перевел деньги после того, как увидел в одном из видеохостингов призыв к оказанию финансовой помощи на развитие этого движения. Молодой человек совершил два банковских перевода на счет иностранного банка. Суд счел это финансированием деятельности экстремисткой организации.

Примечательно, что когда дело рассматривал суд первой инстанции, молодой человек пояснил, что действительно перевел деньги на счет некоммерческой организации, но при этом он не знал, что его помощь пойдет на финансирование экстремистской деятельности.

По его словам, перевод он сделал в знак благодарности. Дело в том, что, по словам курянина, эта организация оплатила за него административный штраф в 15 тысяч рублей. Именно на эту сумму более пяти лет назад, в марте 2021 года, его оштрафовали за участие в несанкционированном митинге. Но эти доводы парня в суде были опровергнуты со ссылкой на собранные и изученные по делу доказательства.

В итоге суд пришел к выводу, что делая переводы, курянин понимал, что его деньги пойдут на обеспечение незаконной деятельности на территории РФ, а также предвидел возможность и неизбежность наступления опасных для общества последствий своих действий и даже желал, чтобы таковые наступили.

- Кроме того, молодой человек вовремя не обратился в органы власти, чтобы пресечь деятельности этой экстремисткой организации, - добавили в суде.

В итоге курский областной суд оставил обвинительный приговор парню без изменения. Но судебный акт может быть еще обжалован в кассационном порядке.