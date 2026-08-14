В Курской области выросли цены на топливо и мясо

Курскстат сообщил о росте цен в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Курскстат опубликовал свежие данные по индексу потребительских цен за июль 2026 года. В среднем товары и услуги подорожали в Курской области за месяц на 0,8 процента по сравнению с июнем. Однако по отдельным позициям ценники изменились весьма ощутимо.

Топливо за месяц выросло в цене почти на 10 процентов

Заметнее всего в середине лета выросли цены на продовольственные товары (в среднем на 0,4 процента) и непродовольственный сектор (плюс 1,6 процента).

Главными драйверами роста стали:

мясо и птица: прибавили сразу 6,6 процента,

моторное топливо: взлетело на 9,7 процента,

сахар-песок: подорожал на 4 процента.

Мясо и птица выросли в цене на 6,6 процента, а "молочка" незначительно подешевела Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Также в пределах от 0,7 до 2,4 процента поднялись цены на бытовую химию, стройматериалы, компьютеры, канцтовары, колбасы, хлеб, алкоголь и общепит.

Свекла и морковь стали дороже, а яйца и грибы скинули в цене

Есть и позитивные новости для кошельков курян. Июль принес традиционное летнее удешевление некоторых продуктов.

Так, куриные яйца подешевели сразу на 10,7 процента. Огурцы, помидоры и лимоны скинули в цене от 15 до 24,7 процента. Грибы, чеснок, перец и груши стали доступнее на 3,8 – 9,2 процента. Молоко и молочная продукция незначительно снизились в цене - на 0,6 процента.

В регионе в середине лета подорожал "борщевой набор" - морковь, капуста, лук, свекла и зелень Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

При этом не вся «борщевая корзина» радует дешевизной. Свекла подорожала на 16 процентов за месяц, морковь — на 9,3 процента, а лук, капуста и яблоки выросли в цене в пределах 4,9 процента.

Дешевели ювелирка и аренда квартир

В сфере услуг рост цен в июле в Курской области оказался минимальным — тарифы поднялись всего на 0,2 процента, по даным ведомства. Немного дороже (на 0,3%–1,8%) стали обходиться визиты к ветеринарам, бытовые услуги, банковские комиссии и мобильная связь.

Зато аренда квартир в регионе подешевела в прошлом месяце на 1,8 процента, а ювелирные изделия - на 4,1 процента.