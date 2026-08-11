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Здоровье11 августа 2026 7:11

По Курской области снова пройдет «Поезд здоровья»

Рассказываем, где и когда будут работать врачи
Светлана ВОЛКОВА
На этой неделе жители Пристенского района Курской области смогут посетить узких специалистов

На этой неделе жители Пристенского района Курской области смогут посетить узких специалистов

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области продолжается работа мобильного медицинского комплекса «Поезд здоровья». С 11 по 14 августа 2026 года специализированная медицинская бригада будет вести прием жителей Пристенского района Курской области.

Основная цель этих выездов — обеспечение доступности высококвалифицированной медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В состав выездной бригады вошли профильные специалисты Курской областной многопрофильной клинической больницы — медицинского учреждения третьего (высшего) уровня.

График работы и адреса стоянок мобильного комплекса

Прием пациентов будет организован в оборудованном передвижном медицинском комплексе. Передвижная поликлиника посетит четыре населенных пункта района.

Расписание работы специалистов:

11 августа (вторник): поселок Пристень — площадка перед зданием средней общеобразовательной школы №2.

12 августа (среда): село Черновец — улица Дзержинского, дом 6.

13 августа (четверг): село Ярыгино — улица Зеленая, дом 24а.

14 августа (пятница): село Бобрышево — улица Плант, дом 55а.

Какие специалисты проведут прием

Сельские жители смогут получить бесплатные консультации и пройти осмотр у врачей узкого профиля, к которым обычно сложно попасть на прием без поездки в областной центр. В Пристенском районе будут работать: кардиолог, невролог, эндокринолог и дерматовенеролог.

За четыре дня проконсультировали 212 человек

Накануне выезда в Пристенский район, с 4 по 7 августа, мобильный комплекс работал на территории Щигровского района Курской области, сообщили в правительстве региона. Там к команде врачей также присоединился оториноларинголог (ЛОР).

За четыре дня работы в Щигровском районе медики осмотрели и проконсультировали 212 человек. По результатам осмотров врачи выявили скрытые патологии и скорректировали лечение десяткам пациентов.

26 человек получили направления на углубленное дополнительное обследование. 13 пациентов были экстренно направлены на плановую госпитализацию в стационар по профилям «кардиология», «неврология» и «эндокринология».

В планах - посетить еще семь районов

С начала 2026 года проект «Поезд здоровья» работает в разных точках области. На этот момент врачи успели посетить уже 45 населенных пунктов в 13 районах региона. Суммарно квалифицированную помощь и консультации получили более 2,7 тысячи курян.

В планах до конца сезона охватить выездной работой еще семь районов Курской области. Актуальный и полный график перемещения медицинского комплекса постоянно обновляется. Жители региона могут ознакомиться с ним на официальном сайте Курской областной клинической больницы в специальном разделе: «Информация для пациентов» -> «Поезд здоровья».