По Курской области снова пройдет «Поезд здоровья»

На этой неделе жители Пристенского района Курской области смогут посетить узких специалистов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области продолжается работа мобильного медицинского комплекса «Поезд здоровья». С 11 по 14 августа 2026 года специализированная медицинская бригада будет вести прием жителей Пристенского района Курской области.

Основная цель этих выездов — обеспечение доступности высококвалифицированной медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В состав выездной бригады вошли профильные специалисты Курской областной многопрофильной клинической больницы — медицинского учреждения третьего (высшего) уровня.

График работы и адреса стоянок мобильного комплекса

Прием пациентов будет организован в оборудованном передвижном медицинском комплексе. Передвижная поликлиника посетит четыре населенных пункта района.

Расписание работы специалистов:

11 августа (вторник): поселок Пристень — площадка перед зданием средней общеобразовательной школы №2.

12 августа (среда): село Черновец — улица Дзержинского, дом 6.

13 августа (четверг): село Ярыгино — улица Зеленая, дом 24а.

14 августа (пятница): село Бобрышево — улица Плант, дом 55а.

Какие специалисты проведут прием

Сельские жители смогут получить бесплатные консультации и пройти осмотр у врачей узкого профиля, к которым обычно сложно попасть на прием без поездки в областной центр. В Пристенском районе будут работать: кардиолог, невролог, эндокринолог и дерматовенеролог.

За четыре дня проконсультировали 212 человек

Накануне выезда в Пристенский район, с 4 по 7 августа, мобильный комплекс работал на территории Щигровского района Курской области, сообщили в правительстве региона. Там к команде врачей также присоединился оториноларинголог (ЛОР).

За четыре дня работы в Щигровском районе медики осмотрели и проконсультировали 212 человек. По результатам осмотров врачи выявили скрытые патологии и скорректировали лечение десяткам пациентов.

26 человек получили направления на углубленное дополнительное обследование. 13 пациентов были экстренно направлены на плановую госпитализацию в стационар по профилям «кардиология», «неврология» и «эндокринология».

В планах - посетить еще семь районов

С начала 2026 года проект «Поезд здоровья» работает в разных точках области. На этот момент врачи успели посетить уже 45 населенных пунктов в 13 районах региона. Суммарно квалифицированную помощь и консультации получили более 2,7 тысячи курян.

В планах до конца сезона охватить выездной работой еще семь районов Курской области. Актуальный и полный график перемещения медицинского комплекса постоянно обновляется. Жители региона могут ознакомиться с ним на официальном сайте Курской областной клинической больницы в специальном разделе: «Информация для пациентов» -> «Поезд здоровья».