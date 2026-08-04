Курские горняки удостоены государственных наград

Награды получили одиннадцать сотрудников Михайловского ГОКа Фото: предоставлено пресс-службой.

Указ о поощрении курских горняков за многолетний добросовестный труд подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Одиннадцать сотрудников Михайловского ГОКа имени А.В. Варичева (входит в компанию «Металлоинвест») отмечены государственными наградами.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены девять работников. В их числе - оператор пульта управления дробильно-сортировочной фабрики Ольга Ветчинова, энергетик рудоуправления Александр Гераськин, шлифовщик управления по производству запасных частей Сергей Гринев, начальник участка управления технического контроля Наталья Дворянчикова, машинист буровой установки рудоуправления Виктор Кандалов, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования фабрики окомкования Вадим Панченко, машинист экскаватора рудоуправления Дмитрий Сальников, начальник лаборатории электропривода центральной электротехнической лаборатории Николай Самохин, изолировщик управления по производству запасных частей Александр Соляной.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено водителю автомобиля по вывозке горной массы из карьера автотракторного управления Сергею Лукьянченкову и машинисту тягового агрегата управления железнодорожного транспорта Юрию Тымченко.

«Признание заслуг горняков на государственном уровне – высокая оценка работы всего предприятия, - отметил управляющий директор предприятия Антон Захаров. – Профессионализм, ответственность и преданность своему делу сотрудников комбината являются фундаментом для производственных достижений. Каждая рабочая смена – это вклад нашего коллектива в развитие экономики Курской области и всей страны».