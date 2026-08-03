К «Новым людям» присоединились врачи, атомщики и инженеры из Железногорска

Фото: партия «Новые люди»

Команда «Новых людей» укрепилась Дмитрием Харламовым - он контролирует сварку на атомной станции, а вместе с тем регулярно помогает землякам из приграничья и военнослужащим. Каждый день спасает жизни курян в БСМП анестезиолог-реаниматолог Александр Сериков. А одним из самых молодых членов стал агроном Владимир Худобин — за рулём трактора с 19 лет, сегодня внедряет современные технологии на родной земле.

Фото: партия «Новые люди»

С приветственным словом к гостям обратился руководитель регионального отделения, депутат Курского городского Собрания Максим Сысоев:

— Сейчас аграрии собирают на курских полях первый урожай. Символично, что мы тоже сегодня собираем плоды — пять лет нашей работы в регионе не прошли даром. Но этот урожай измеряется не тоннами зерна. Он измеряется жизнями земляков из приграничья, которых вывозили наши ребята; счастливыми пенсионерами, которые благодаря проекту «Жить по-новому» вновь почувствовали себя нужными; надеждой, которую дарит фонд «Второй шанс»; радостью в глазах курян, когда нам вместе удалось решить с десяток застарелых проблем ЖКХ. Стать частью команды — это не просто получить удостоверение. Это значит подставить плечо ближнему в самый сложный момент.

Фото: партия «Новые люди»

На церемонии были отмечены те, кто доказал это на деле во время событий августа 2024 года. Помощник депутата Госдумы РФ Дмитрий Рыжков и депутат Представительного Собрания Солнцевского района Дмитрий Кушхов на личном транспорте вывезли из-под обстрелов сотни земляков, после чего помогли им обустроиться на новом месте. За проявленное мужество оба члена партии получили нагрудные знаки губернатора Курской области «Единство и стойкость».