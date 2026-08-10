У 24 курян диагностировали болезнь Лайма в этом году

Курянам советуют после прогулки в лесу осматривать тело и одежду Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным на август в медицинские организации Курской области с жалобами на укусы клещей обратилось уже 1534 человека. Из них 577 детей в возрасте до 14 лет. Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, это на 17,3 процента ниже показателей обращаемости в том же периоде прошлого года. Тогда было зарегистрировано 1854 обращения, в том числе 849 по поводу укусов детей.

В прошлом году в регионе было 80 случаев болезни Лайма

В число наиболее вероятных мест "нападения" насекомых куряне назвали придомовые территории, дачи, лесные массивы, лесопарковые зоны.

В этом сезоне 2026 года в Курской области зарегистрировано уже 24 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). За тот же период прошлого года было зарегистрировано 28 таких случаев.

Всего же в 2025 году в Курской области было зарегистрировано 80 случаев заболевания болезнью Лайма.

В скверах, как правило, проводят обработку против клещей Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Клещевой вирусный энцефалит в Курской области не встречается, но клещи переносят такие опасные заболевания, как иксодовый клещевой боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, а также туляремия и лихорадка Западного Нила (ЛЗН), предупреждают медики.

Каждый пятый клещ в регионе опасен

Инфицированность курских клещей не превышает средних многолетних значений. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» в этом сезоне исследовано 1919 клещей. Из них 1043 были сняты с людей, а 876 собраны из окружающей среды. Патогенные бактерии нашли в 368 экземплярах,. Это 19,2 процента от всех исследованных клещей. Из них в 277 экземплярах нашли боррелии, в 89 – анаплазмы, в двух - эрлихии.

Придомовые территории могут быть опасны в плане паразитов Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В рамках общественной профилактики в Курской области проводят противоклещевые обработки.

Обработки идут, но не везде

По данным ведомства, в августе оперативная площадь акарицидных обработок составляет 650,6 гектара, из них на территориях лечебно-оздоровительных учреждений (ЛОУ) – 287,4 га, в том числе на территории загородных ЛОУ 156,2 га, лагеря труда и отдыха 7,09 га, пришкольных лагерей 90,3 га и санаториев 33,8 гектаров.

- В зонах, потенциально опасных в отношении клещей, там, где не проводят противоклещевые мероприятия, например, в лесу, важна личная профилактика, - отмечают специалисты курского Роспотребнадзора. - Нельзя, например, садиться и ложиться на траву. А выходя на природу, нужно одеваться в светлую и максимально зарытую одежду, регулярно проводить осмотр себя.