Сколько «проедают» куряне: Курскстат раскрыл структуру расходов и меню среднестатистической семьи

В среднем куряне тратят на еду почти 40 процентов семейного бюджета Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Статистика бюджетов домашних хозяйств зафиксировала глубокий разрыв в расходах на еду между богатыми и бедными в регионе, а также детально описала месячный рацион жителей Курской области.

Одним из ключевых инструментов для анализа реального уровня жизни населения остается государственная статистика домашних хозяйств. Эти данные собирают путем регулярных масштабных обследований. В масштабах Российской Федерации этот мониторинг организован во всех без исключения субъектах, охватывая по выборочному методу 47,8 тысячи домохозяйств.

В Курской области сформирована репрезентативная региональная выборка, в которую входят 495 домашних хозяйств. Чтобы учесть разницу в укладе жизни, выборка строго разделена: 270 хозяйств представляют городскую местность, а 225 — сельские районы.

Методология: как считают «съеденное»

Под потреблением продуктов питания в конкретном хозяйстве аналитики понимают сумму двух ключевых компонентов. Это общий объем продуктов, официально купленных на личные средства семьи в период проведения мониторинга и объем продуктов, поступивших без оплаты и израсходованных на личное потребление (сюда относятся урожаи с приусадебных участков, дач, а также продовольственная помощь от родственников).

Чтобы рассчитать среднедушевое потребление, весь этот массив еды делится на число человек, которые фактически питались в конкретном домашнем хозяйстве. Такой подход позволяет детально определить уровень и структуру питания в самых разных группах населения, дифференцируя их по трем ключевым признакам. Это место проживания (городские жители и сельские), демографический состав (многодетные, одинокие, молодые семьи) и уровень материального благосостояния.

Бедные «проедают» больше половины всех своих расходов

Итоги обработки данных за 2025 год наглядно продемонстрировали, что расходы на еду остаются основной статьей расходов для большинства курян. В среднем жители Курской области тратят на еду 39,3% своего семейного бюджета, отмечает Курскстат.

Однако средняя цифра скрывает жесткое социальное расслоение. Семьи с низкими доходами вынуждены отдавать за продовольственную корзину более 53,1% от всей суммы своих потребительских расходов.

При этом семьи с высокими доходами тратят на питание лишь 21,2% своего бюджета, направляя оставшиеся средства на услуги, крупные покупки и сбережения.

При этом эксперты отмечают стабильность физического объема потребления. По сравнению с предыдущим 2024 годом объемы съедаемых основных продуктов в регионе практически не изменились.

Месячное меню жителя Курской области

В среднем в течение 2025 года один житель Курской области ежемесячно потреблял больше всего молока и молочных продуктов: 23,3 кг.

Овощи и бахчевые культуры составили 9,3 кг, мясо и мясные продукты: 9,1 кг, хлеб и хлебные продукты: 8,3 кг, картофель: 6,8 кг, фрукты и ягоды: 5,9 кг, сахар и кондитерские изделия: 3,2 кг, рыба и рыбные продукты: 2,4 кг и 20 штук куриных яиц.

Много калорий и мало рыбы и фруктов

С точки зрения диетологии, суточный рацион среднестатистического курянина выглядит избыточным по калорийности и смещенным в сторону жиров.

Калорийность суточного меню в среднем составила 2963 килокалории. А питательный баланс жителя области в течение одних суток распределился следующим образом: белки: 89 граммов, жиры: 119 граммов и углеводы: 381 грамм.

Такие показатели говорят о высокой доле сытных, калорийных продуктов в рационе (мясопродукты, хлеб, картофель, сахар), в то время как потребление более легких продуктов (рыба, фрукты) остается на вторых ролях.