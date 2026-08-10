Перелом в атмосфере: на смену экстремальному зною в Курскую область идет резкое похолодание

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Курской области с 10 по 14 августа 2026 года прогнозируется коренное изменение погодных условий: аномальная 36-градусная жара первой недели месяца отступает под натиском холодного атмосферного фронта. В течение рабочей недели жителей региона ждет постепенное снижение температуры, местами пройдут дожди, а к четвергу и пятнице дневные показатели упадут ниже климатической нормы.
После затяжного блокирующего антициклона, из-за которого столбики термометров в Курске поднимались до +33…+36 °C, воздушные потоки развернулись на северные и северо-западные. Начинается активный приток прохладных воздушных масс, который снизит температуру воздуха в среднем на 10–15 градусов.
10 августа (Понедельник): Комфортная прохлада
Дневная температура: +24…+26 °C в Курске, по области до +23…+28 °C.
Ночная температура: +12…+14 °C.
Осадки: Переменная облачность, без осадков.
Ветер: Северо-восточный, 5–10 м/с.
Погода идеально подходит для адаптации после изнуряющего зноя.
Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП
11 августа (Вторник): Рост облачности и предгрозовое тепло
Дневная температура: +27…+28 °C.
Ночная температура: +15…+17 °C.
Осадки: Облачно, во второй половине дня и ближе к ночи возможен кратковременный дождь с грозой.
Ветер: Южный, с переходом на западный, до 5–7 м/с.
12 августа (Среда): Вторжение холодного фронта
Дневная температура: +21…+23 °C.
Ночная температура: +11…+13 °C.
Осадки: Временами дожди, высокая вероятность локальных ливней после прохождения фронтальной зоны.
Ветер: Северо-западный, порывистый, до 13–15 м/с.
13 августа (Четверг): Пик похолодания
Дневная температура: +19…+21 °C.
Ночная температура: +9…+10 °C (в низинах и на севере области до +7 °C).
Осадки: Облачно с прояснениями, преимущественно без существенных осадков.
Ветер: Северо-западный, умеренный, 6–11 м/с.
Температурный фон окажется на несколько градусов ниже климатической нормы августа.
14 августа (Пятница): Прохладный финал рабочей недели
Дневная температура: +19…+22 °C.
Ночная температура: +9…+11 °C.
Осадки: Переменная облачность, без осадков.
Ветер: Северный, северо-западный, до 5–9 м/с.
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Дачникам и садоводам. Защитите теплолюбивые культуры от резкого ночного похолодания (до +9 °C) в середине недели. Из-за высокой влажности после дождей возрастает риск фитофтороза.
Метеозависимым людям. Резкое падение температуры и колебания атмосферного давления в среду могут спровоцировать недомогание.
Гардероб. Потребуется смена летней одежды на осенний комплект. В утренние и вечерние часы пригодятся ветровки, легкие куртки и закрытая обувь.