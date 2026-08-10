Перелом в атмосфере: на смену экстремальному зною в Курскую область идет резкое похолодание

К концу недели столбик термометра опустится до +9 ночью Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области с 10 по 14 августа 2026 года прогнозируется коренное изменение погодных условий: аномальная 36-градусная жара первой недели месяца отступает под натиском холодного атмосферного фронта. В течение рабочей недели жителей региона ждет постепенное снижение температуры, местами пройдут дожди, а к четвергу и пятнице дневные показатели упадут ниже климатической нормы.

Общая синоптическая ситуация в регионе

После затяжного блокирующего антициклона, из-за которого столбики термометров в Курске поднимались до +33…+36 °C, воздушные потоки развернулись на северные и северо-западные. Начинается активный приток прохладных воздушных масс, который снизит температуру воздуха в среднем на 10–15 градусов.

Подробный ежедневный прогноз с 10 по 14 августа 2026 года

10 августа (Понедельник): Комфортная прохлада

Дневная температура: +24…+26 °C в Курске, по области до +23…+28 °C.

Ночная температура: +12…+14 °C.

Осадки: Переменная облачность, без осадков.

Ветер: Северо-восточный, 5–10 м/с.

Погода идеально подходит для адаптации после изнуряющего зноя.

Рабочая неделя стартует с комфортной летней погоды Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

11 августа (Вторник): Рост облачности и предгрозовое тепло

Дневная температура: +27…+28 °C.

Ночная температура: +15…+17 °C.

Осадки: Облачно, во второй половине дня и ближе к ночи возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер: Южный, с переходом на западный, до 5–7 м/с.

12 августа (Среда): Вторжение холодного фронта

Дневная температура: +21…+23 °C.

Ночная температура: +11…+13 °C.

Осадки: Временами дожди, высокая вероятность локальных ливней после прохождения фронтальной зоны.

Ветер: Северо-западный, порывистый, до 13–15 м/с.

13 августа (Четверг): Пик похолодания

Дневная температура: +19…+21 °C.

Ночная температура: +9…+10 °C (в низинах и на севере области до +7 °C).

Осадки: Облачно с прояснениями, преимущественно без существенных осадков.

Ветер: Северо-западный, умеренный, 6–11 м/с.

Температурный фон окажется на несколько градусов ниже климатической нормы августа.

14 августа (Пятница): Прохладный финал рабочей недели

Дневная температура: +19…+22 °C.

Ночная температура: +9…+11 °C.

Осадки: Переменная облачность, без осадков.

Ветер: Северный, северо-западный, до 5–9 м/с.

Начало недели будет теплым Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рекомендации для жителей Курской области

Дачникам и садоводам. Защитите теплолюбивые культуры от резкого ночного похолодания (до +9 °C) в середине недели. Из-за высокой влажности после дождей возрастает риск фитофтороза.

Метеозависимым людям. Резкое падение температуры и колебания атмосферного давления в среду могут спровоцировать недомогание.

Гардероб. Потребуется смена летней одежды на осенний комплект. В утренние и вечерние часы пригодятся ветровки, легкие куртки и закрытая обувь.