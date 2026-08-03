Курск преображается к Дню города: зеркальные фотозоны, цветочные арки и патриотические инсталляции

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В сентябре Курск отметит День города. Хотя до праздничных мероприятий остается еще несколько недель, уже сейчас в городе постепенно преображаются ключевые общественные пространства. О масштабных планах по украшению и благоустройству городских локаций рассказали в комитете городского хозяйства Курска.
По задумке центральные улицы, площади и парки Курска должны превратиться в современные фотозоны с обилием зелени, цветов и вечерней иллюминации. Мы собрали подробный гид по местам, которые изменятся уже в ближайшее время и станут главными точками притяжения для жителей и туристов.
Главная улица города станет центральной площадкой для ландшафтных дизайнеров и флористов. Здесь уже вовсю кипит работа по созданию праздничной локации.
Вечерняя иллюминация: специалисты уже украсили праздничными гирляндами целый ряд объектов вдоль улицы Ленина, создавая уютную атмосферу для вечерних прогулок.
Цветочное оформление: все новые конструкции будут оформлены дизайнерскими композициями из искусственных и живых цветов. На улице расставят массивные кашпо с декоративными деревьями и цветущими растениями.
Комфортная зона: чтобы погулять по центру города было удобнее, вдоль улицы Ленина заменят и установят новые парковые скамейки и урны.
Где искать новые тематические фотозоны:
фотозона «Книги» появится в районе дома № 8 по улице Ленина;
арка-вход — масштабная приветственная конструкция украсит начало улицы около дома № 2.
Театральная площадь традиционно станет сердцем праздника. Здесь упор сделан на современные арт-объекты со световыми и отражающими элементами.
Арт-объект «Арки»: инсталляция уже смонтирована на площади и готова для первых памятных кадров.
Арт-объекты «Зеркало»: необычные зеркальные конструкции и одноименные фотозоны планируют возвести в ближайшее время как на самой Театральной площади, так и в прилегающем Свиридовском сквере. Они визуально расширят пространство и создадут эффектные ракурсы для селфи.
На Театральной площади полностью обновят привычную инсталляцию, которая напоминает жителям и гостям о богатой многовековой истории Курска.
Праздничное оформление подчеркнет и гордый статус Курска как Города воинской славы.
Звезды Славы: на Красной и Театральной площадях смонтируют торжественные фотозоны в виде больших звезд «Курск — город воинской Славы».
Городские панорамы: на Полугоре (улица Дзержинского) и в парке имени Рокоссовского установят уникальные фотозоны с историческими и современными изображениями курских улиц.
Российский триколор: государственные флаги, праздничные растяжки и стяги украсят мосты, путепроводы, скверы и площади во всех округах города.
Подготовка только началась, но центральные маршруты уже приобретают парадный вид. Следите за обновлениями, чтобы первыми протестировать новые городские локации!