Курск преображается к Дню города: зеркальные фотозоны, цветочные арки и патриотические инсталляции

Основные праздничные локации будут расположены в ценре города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре Курск отметит День города. Хотя до праздничных мероприятий остается еще несколько недель, уже сейчас в городе постепенно преображаются ключевые общественные пространства. О масштабных планах по украшению и благоустройству городских локаций рассказали в комитете городского хозяйства Курска.

По задумке центральные улицы, площади и парки Курска должны превратиться в современные фотозоны с обилием зелени, цветов и вечерней иллюминации. Мы собрали подробный гид по местам, которые изменятся уже в ближайшее время и станут главными точками притяжения для жителей и туристов.

Локация «Курские сезоны» на улице Ленина

Главная улица города станет центральной площадкой для ландшафтных дизайнеров и флористов. Здесь уже вовсю кипит работа по созданию праздничной локации.

Вечерняя иллюминация: специалисты уже украсили праздничными гирляндами целый ряд объектов вдоль улицы Ленина, создавая уютную атмосферу для вечерних прогулок.

Цветочное оформление: все новые конструкции будут оформлены дизайнерскими композициями из искусственных и живых цветов. На улице расставят массивные кашпо с декоративными деревьями и цветущими растениями.

Комфортная зона: чтобы погулять по центру города было удобнее, вдоль улицы Ленина заменят и установят новые парковые скамейки и урны.

Где искать новые тематические фотозоны:

фотозона «Книги» появится в районе дома № 8 по улице Ленина;

арка-вход — масштабная приветственная конструкция украсит начало улицы около дома № 2.

Театральная площадь и Свиридовский сквер: зеркала и арки

Театральная площадь традиционно станет сердцем праздника. Здесь упор сделан на современные арт-объекты со световыми и отражающими элементами.

Арт-объект «Арки»: инсталляция уже смонтирована на площади и готова для первых памятных кадров.

Арт-объекты «Зеркало»: необычные зеркальные конструкции и одноименные фотозоны планируют возвести в ближайшее время как на самой Театральной площади, так и в прилегающем Свиридовском сквере. Они визуально расширят пространство и создадут эффектные ракурсы для селфи.

На Театральной площади полностью обновят привычную инсталляцию, которая напоминает жителям и гостям о богатой многовековой истории Курска.

Патриотические символы и исторические панорамы

Праздничное оформление подчеркнет и гордый статус Курска как Города воинской славы.

Звезды Славы: на Красной и Театральной площадях смонтируют торжественные фотозоны в виде больших звезд «Курск — город воинской Славы».

Городские панорамы: на Полугоре (улица Дзержинского) и в парке имени Рокоссовского установят уникальные фотозоны с историческими и современными изображениями курских улиц.

Российский триколор: государственные флаги, праздничные растяжки и стяги украсят мосты, путепроводы, скверы и площади во всех округах города.

Подготовка только началась, но центральные маршруты уже приобретают парадный вид. Следите за обновлениями, чтобы первыми протестировать новые городские локации!