Прогноз на август 2026 в Курской области: от субтропической жары до первого дыхания осени

Август 2026 стартует с знойной погоды Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2026 года в Курской области ожидается умеренно теплая погода со средней дневной температурой +23…+29 °C. Месяц начнется с мощной волны жары, но постепенно она перейдет в комфортную прохладу с ощутимыми ночными перепадами.

Главные погодные показатели августа

Август в Курской области традиционно считается самым солнечным месяцем в году, однако в 2026 году он четко разделится на знойный старт и умеренно-прохладный финал.

Дневная температура составит в августе в среднем +23…+26 °C. В первой декаде месяца, по прогнозам синоптиков, будут частые температурные пики до +30…+32 °C.

Ночная температура будет +13…+16 °C в начале месяца с падением до +8…+10 °C к концу августа.

Осадки в августе составят около 45–50 мм. Этот показатель находится в пределах климатической нормы, поэтому дождливым месяц нельзя будет назвать. В среднем по прогнозу количество дождливых дней в августе будет примерно треть - от 8 до 11 дней с кратковременными осадками.

Последний месяц этого лета побалует курян теплом Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первая декада (1–10 августа): Субтропический зной

Месяц стартует с аномально жаркой погоды, обусловленной приходом в Черноземье субтропического гребня. В первые выходные (1–2 августа) воздух прогреется до +29…+32 °C. В этот период осадки маловероятны, небо будет преимущественно ясным или малооблачным. Вода в местных водоемах останется максимально комфортной для купания.

Вторая декада (11–20 августа): Сезон гроз и ливней

В середине месяца температурный фон стабилизируется в пределах +23…+25 °C. Из-за столкновения воздушных масс участятся прохождения грозовых фронтов. Осадки будут носить залповый характер: за два – три сильных ливня может выпасть большая часть месячной нормы. Возможен порывистый ветер и локальный град.

Третья декада (21–31 августа): Приближение осени

В конце месяца днем будет максимум +22 Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце месяца начнется постепенная перестройка процессов на осенний лад. Дневные показатели опустятся до +19…+22 °C, а ночи станут по-настоящему свежими — столбики термометров могут падать до +8…+11 °C. По утрам в низинах области начнут появляться густые радиационные туманы и обильная роса.

Советы для жителей и гостей Курской области

Для отдыхающих первая половина августа идеально подходит для пляжного отдыха на реках Сейм и Тускарь. Не забывайте солнцезащитные средства.

Днем в течение всего месяца будет актуальна легкая летняя одежда. Однако для вечерних прогулок (особенно во второй половине августа) обязательно понадобятся ветровки и легкие свитера из-за резкого ночного выхолаживания.

В периоды сухих окон в начале месяца в лесах области будет действовать повышенный уровень пожароопасности. Будьте осторожны с разведением костров.