«Лето в городе — 2026»: какие мероприятия посетить в Курске на этой неделе

Все мероприятия в рамках проекта можно посетить бесплатно Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Учреждения культуры Курска на этой неделе приглашают на мероприятия в рамках проекта «Лето в городе — 2026».

12 августа в 12:00 состоится программа «Идеи, которые объединяют: проекты центра «Медиа и креатив» (16+). Мероприятие пройдет в Центральной городской библиотеке для молодежи имени А. А. Фета.

В 17:00 состоится тематическая программа «Экипаж АПРК К-141» (12+) на детской площадке за ЦД «Родина».

13 августа в 16.00 курян приглашают на интенсив «АРТ без преград» (6+) в сквер у ЦГБ им. Ф. А. Семенова.

В это же время начнется программа «Русь мастеровая» (0+) в ЦНТ «Русь».

На ПОлугоре каждый день показывают кино и мультфильмы Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В 15:00 в креативном пространстве «Веранда» пройдет молодежный творческий вечер (12+). Он посвящен летним народным обычаям и обрядам. Мероприятие запланировано в проектной зоне.

В программе будет увлекательный экскурс в историю трех Спасов - Медового, Яблочного и Орехового. Участников познакомят с традициями празднования. Также гости узнают о значении этих дней в народной культуре, их отражении в быту и фольклоре. Желающие примут участвуете в играх и викторинах на знание славянских традиций.

В конце встречи всех ждет художественная практика - создание иллюстраций с яблоками и бочонков с медом.

Зарегистрироваться на это мероприятие можно в сообщениях сообщества «Веранды» в соцсети. Количество мест здесь ограничено.

В 17:00 запланированы игровые программы «Аллея игр» (0+) в ГКЦ «Лира»;

В 18:00 пройдет тематическая программа «Курск. Без права на забвение» (6+) в ГКЦ «Лира».

14 августа в 15.00 состоится открытие выставки Веры Мазаевой (0+) в выставочном зале

им. К. Малевича.

В выставочном зале на этой неделе откроется новая экспозиция Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, каждый день до конца недели на Полугоре в Курске в 15.00 транслируют мультфильмы, а в 18.00 проходят кинопоказы. В деловой части программы здесь проходят мастер-классы, игровые программы и другие мероприятия.

Все мероприятия здесь проводят только при условии отсутствия сигнала о ракетной опасности и опасности атаки БПЛА.