В Курске до конца года установят 35 светофоров и более 40 детекторов

Принцип "зеленой волны" внедрили пока на четырех улицах Курска Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Курская область продолжает модернизацию дорожной инфраструктуры с помощью интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Проект реализуется с 2020 года, последовательно перейдя из нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Что такое ИТС

ИТС объединяет светофоры, камеры и детекторы городского транспорта в единую сеть. Это позволяет мониторить дорожную ситуацию в режиме реального времени, автоматически корректировать фазы светофорного регулирования и повышать пропускную способность перекрестков.

- Внедрение ИТС — это эффективный способ борьбы с заторами и повышения безопасности дорожного движения, — отметил директор Центра транспортных услуг Роман Провоторов.

35 светофоров и более 40 детекторов

В 2026 году в Курске запланирована установка 35 светофоров и более 40 детекторов. Часть оборудования уже введена в эксплуатацию, сообщили в правительстве региона.

Особое внимание уделяется созданию «зеленых волн». «Зеленая волна» — это система организации дорожного движения, при которой светофоры сразу на нескольких перекрестках синхронизируют так, чтобы машины могли двигаться по магистрали без остановок на красный свет. Цель такой системы — сократить время в пути, а также уменьшить количество остановок и снизить загруженность дорог.

На данный момент они функционируют на улицах Дзержинского, Радищева, Бойцов 9-й Дивизии и 50 лет Октября. В ближайших планах — оптимизация движения на проспектах Вячеслава Клыкова и Анатолия Дериглазова.

Также ведется работа на проспекте Победы и улице Карла Маркса. В Минтрансе региона прокомментировали запросы жителей об установке вызывных кнопок на пешеходных переходах:

- Каждое предложение проходит экспертную оценку для обеспечения безопасности всех участников движения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В центре Курска перекроют движение

С 21:00 14 августа из-за ремонтных работ на тепловых сетях частично ограничат автомобильное движение в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Кавказской. Участок перекроют на четыре полосы.

Ограничения будут действовать вплоть до 06:00 17 августа.