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Общество13 августа 2026 17:33

В Курске до конца года установят 35 светофоров и более 40 детекторов

Власти рассказали, как внедряют интеллектуальные транспортные системы
Светлана ВОЛКОВА
Принцип "зеленой волны" внедрили пока на четырех улицах Курска

Принцип "зеленой волны" внедрили пока на четырех улицах Курска

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Курская область продолжает модернизацию дорожной инфраструктуры с помощью интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Проект реализуется с 2020 года, последовательно перейдя из нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Что такое ИТС

ИТС объединяет светофоры, камеры и детекторы городского транспорта в единую сеть. Это позволяет мониторить дорожную ситуацию в режиме реального времени, автоматически корректировать фазы светофорного регулирования и повышать пропускную способность перекрестков.

- Внедрение ИТС — это эффективный способ борьбы с заторами и повышения безопасности дорожного движения, — отметил директор Центра транспортных услуг Роман Провоторов.

35 светофоров и более 40 детекторов

В 2026 году в Курске запланирована установка 35 светофоров и более 40 детекторов. Часть оборудования уже введена в эксплуатацию, сообщили в правительстве региона.

Особое внимание уделяется созданию «зеленых волн». «Зеленая волна» — это система организации дорожного движения, при которой светофоры сразу на нескольких перекрестках синхронизируют так, чтобы машины могли двигаться по магистрали без остановок на красный свет. Цель такой системы — сократить время в пути, а также уменьшить количество остановок и снизить загруженность дорог.

На данный момент они функционируют на улицах Дзержинского, Радищева, Бойцов 9-й Дивизии и 50 лет Октября. В ближайших планах — оптимизация движения на проспектах Вячеслава Клыкова и Анатолия Дериглазова.

Также ведется работа на проспекте Победы и улице Карла Маркса. В Минтрансе региона прокомментировали запросы жителей об установке вызывных кнопок на пешеходных переходах:

- Каждое предложение проходит экспертную оценку для обеспечения безопасности всех участников движения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В центре Курска перекроют движение

С 21:00 14 августа из-за ремонтных работ на тепловых сетях частично ограничат автомобильное движение в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Кавказской. Участок перекроют на четыре полосы.

Ограничения будут действовать вплоть до 06:00 17 августа.