«Здравствуйте! Для вас есть выгодное предложение…»: курянин отсудил компенсацию за телефонный спам

Перед подачей иска мужчина заручился документами от ФАС Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для большинства курян звонки с «выгодными предложениями» от банков, клиник и спам-ботов стали привычным ежедневным раздражителем. Однако далеко не все знают, что рекламные вызовы без предварительного согласия абонента прямо запрещены законом и могут стать веским основанием для обращения в суд.

Прецедентом защиты прав в таком случае стало дело, которое на днях рассмотрел Промышленный районный суд Курска. Житель города смог не просто остановить навязчивый спам, но и доказать, что звонки нарушили его право на неприкосновенность частной жизни.

Спам как посягательство на частную жизнь

Курянин обратился в суд после того, как на его мобильный телефон поступил очередной рекламный звонок. При этом мужчина никогда не давал этой компании согласия на получение информационных материалов или обработку своих данных.

До подачи судебного иска курянин сначала обратился в профильное ведомство. Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверило инцидент и официально признало рекламу ненадлежащей, а действия компании — нарушающими закон.

В своем иске курянин указал, что незаконное использование его номера телефона причинило ему нравственные страдания. По мнению истца, такие действия нарушают базовое право на неприкосновенность частной жизни, создают постоянное ощущение пренебрежительного отношения к личности и несправедливо используют персональные данные без ведома владельца.

Позиция закона: нет согласия — нет звонка

Изучив материалы дела, суд напомнил ключевую норму Федерального закона «О рекламе».

Распространение рекламы , в том числе посредством телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

При этом бремя доказывания лежит исключительно на компании. Если рекламораспространитель не может предъявить письменное или зафиксированное иным легальным способом согласие клиента, реклама автоматически признается распространенной незаконно. Более того, по первому требованию человека фирма обязана немедленно прекратить любые звонки и сообщения в его адрес, уточнили в суде.

В ходе заседаний выяснилось, что компания обзванивала людей через специальный интернет-сервис. Однако никаких доказательств того, что курянин когда-либо подписывал соглашение об обработке персональных данных или ставил галочку в графе «хочу получать рекламу», компания предоставить не смогла.

Сколько стоит моральный вред от спама?

Суд встал на сторону мужчины, признав, что несогласованный звонок нарушил его права и причинил моральный вред.

В итоге курянин отсудил пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 13 тысяч рублей за судебные расходы на оплату услуг адвоката.

Кроме того, курянин просил взыскать штраф по Закону «О защите прав потребителей» (половину от присужденной суммы). Но суд отказал, так как этот спор возник не из договора оказания услуг или покупки товара, здесь были нарушены личные неимущественные права. Также суд отклонил требование обязать компанию исключить номер мужчины из списков обзвона, поскольку сам факт существования и ведения структурированной базы данных компанией доказать не удалось.

Решение суда уже вступило в законную силу.